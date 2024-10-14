6 зірок, які страждають біполярним розладом і відкрито розповідають про це

Селена Гомес

Селена Гомес дізналася про свій біполярний розлад лише після діагнозу, який їй поставили у психіатричній лікарні в 2018 році. В інтерв'ю для Rolling Stone вона розповіла: "Я думаю, що коли мені виповнилося 20, я почала відчувати, що більше не контролюю свої емоції - або це було неймовірно добре, або надзвичайно погано".

Після того, як Гомес отримала підтримку та лікування, вона зняла документальний фільм під назвою "Мій розум і я" для Apple TV+, де детально розповідає про свою боротьбу з психічними проблемами.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Каньє Вест

Після того, як у 2016 році в Йе (раніше Каньє Вест) діагностували біполярний розлад, його поведінка неодноразово була описана ЗМІ як маніакальна. Однак репер заперечував такі твердження, зазначаючи, що це спрощене й образливе пояснення. Два роки тому він написав у X (раніше Twitter): "Називати це просто скасуванням ліків - це дешево та неповажно".

Репер також неодноразово називав біполярний розлад своєю "суперсилою". Під час інтерв'ю з Джиммі Кіммелом у 2018 році він розповів, що радий, що його мати не повністю лікувала його з дитинства, оскільки це могло вплинути на його творчість і особистість, і він "міг би ніколи не стати тим, ким є зараз".

Каньє Вест (фото: Getty Images)

Марайа Кері

Виконавиця хіта "We Belong Together" багато років мовчки страждала через свій стан, оскільки не хотіла визнавати наявність розладу. У 2018 році вона розповіла журналу People: "До недавнього часу я жила в стані заперечення та ізоляції, постійно побоюючись, що мене викриють".

Врешті-решт, вона зрозуміла, що більше не може так жити: "Я звернулася за допомогою, пройшла лікування та повернулася до того, що люблю - написання пісень і створення музики".

Марайа Кері (фото: instagram.com/mariahcarey)

Мел Гібсон

Зірка фільму "Хоробре серце" Мел Гібсон неодноразово опинявся в неприємних ситуаціях через свої необачні заяви та спалахи агресії, зокрема через антисемітські вигуки під час затримання поліцією.

Психіатр, який прокоментував поведінку актора для ABC News, зазначив, що "біполярний розлад може знижувати контроль над імпульсами" і частково пояснювати його вчинки.

Гібсон вперше публічно розповів про свій стан у документальному фільмі 2008 року, зізнавшись: "Я мав надзвичайно високі підйоми, але також переживав дуже глибокі падіння".

Мел Гібсон (фото: Вікіпедія)

Холсі

Співачка Хелсі, якій поставили діагноз біполярного розладу ще в підлітковому віці, є однією з небагатьох знаменитостей, що активно прагне допомогти іншим краще зрозуміти цей стан. У 2020 році вона випустила альбом "Manic", який, як вона зізналася, був написаний під час маніакального епізоду.

"Мені було дуже важливо зробити цей альбом не лише музичним, але й освітнім", - розповіла вона в "Artist Spotlight Stories".

У липні 2020 року Хелсі також публічно підтримала Каньє Веста після його низки емоційних твітів, зауваживши: "Маніакальний епізод - це не те, з чого варто жартувати. Якщо ви не можете проявити розуміння чи співчуття, краще просто промовчіть".

Холсі (фото: instagram.com/iamhalsey​​​​​​​)

Демі Ловато

Як і багатьом знаменитостям, співачці Демі Ловато довелося зіштовхуватися з особливими труднощами через біполярний розлад, що стає ще складнішим у статусі публічної особи.

На заході "Hollywood & Mind Summit" у травні минулого року колишня зірка Disney Channel поділилася спогадами про свої гастролі у віці 15 років, коли сиділа в автобусі, а натовп шанувальників намагався привернути її увагу, щоб вона їм помахала.

"Усе, що я могла зробити тоді, - це просто сидіти й плакати", - розповіла вона.

Після того, як їй діагностували біполярний розлад, Ловато нарешті відчула значне полегшення.

Демі Ловато (фото: instagram.com/ddlovato)