6 звезд, которые страдают биполярным расстройством и открыто рассказывают об этом

Селена Гомес

Селена Гомес узнала о своем биполярном расстройстве только после диагноза, который ей поставили в психиатрической больнице в 2018 году. В интервью для Rolling Stone она рассказала: "Я думаю, что когда мне исполнилось 20, я начала чувствовать, что больше не контролирую свои эмоции - либо это было невероятно хорошо, либо чрезвычайно плохо".

После того как Гомес получила поддержку и лечение, она сняла документальный фильм под названием "Мой ум и я" для Apple TV+, где подробно рассказывает о своей борьбе с психическими проблемами.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Канье Вест

После того, как в 2016 году в Йе (ранее Канье Вест) диагностировали биполярное расстройство, его поведение неоднократно было описано СМИ как маниакальное. Однако рэпер отрицал такие утверждения, отмечая, что это упрощенное и оскорбительное объяснение. Два года назад он написал в X (ранее Twitter): "Называть это просто отменой лекарства - это дешево и неуважительно".

Рэпер также неоднократно называл биполярное расстройство своей "суперсилой". Во время интервью с Джимми Киммелом в 2018 году он рассказал, что рад, что его мать не полностью лечила его с детства, поскольку это могло повлиять на его творчество и личность, и он "мог бы никогда не стать тем, кто сейчас ".

Канье Вест (фото: Getty Images)

Марайа Кэри

Исполнительница хита "We Belong Together" много лет молча страдала из-за своего состояния, поскольку не хотела признавать наличие расстройства. В 2018 году она рассказала журналу People: "До недавнего времени я жила в состоянии отрицания и изоляции, постоянно опасаясь, что меня разоблачат".

В конце концов она поняла, что больше не может так жить: "Я обратилась за помощью, прошла лечение и вернулась к тому, что люблю - написание песен и создание музыки".

Марайа Кэри (фото: instagram.com/mariahcarey)

Мел Гибсон

Звезда фильма "Храброе сердце" Мел Гибсон неоднократно оказывался в неприятных ситуациях из-за своих опрометчивых заявлений и вспышек агрессии, в частности из-за антисемитских возгласов во время задержания полицией.

Психиатр, прокомментировавший поведение актера для ABC News, отметил, что "биполярное расстройство может снижать контроль над импульсами" и частично объяснять его поступки.

Гибсон впервые публично рассказал о своем состоянии в документальном фильме 2008 года, признавшись: "У меня были чрезвычайно высокие подъемы, но также переживал очень глубокие падения".

Мел Гибсон (фото: Википедия)

Холси

Певица Хелси, которой поставили диагноз биполярного расстройства еще в подростковом возрасте, является одной из немногих знаменитостей, активно стремится помочь другим лучше понять это состояние. В 2020 году она выпустила альбом "Manic", который, по ее признанию, был написан во время маниакального эпизода.

"Мне было очень важно сделать этот альбом не только музыкальным, но и образовательным", - рассказала она в Artist Spotlight Stories.

В июле 2020 года Хелси также публично поддержала Канье Веста после его ряда эмоциональных твитов, заметив: "Маниакальный эпизод - это не то, с чего стоит шутить. Если вы не можете проявить понимание или сострадание, лучше просто промолчите".

Холси (фото: instagram.com/iamhalsey)

Деми Ловато

Как и многим знаменитостям, певице Деми Ловато пришлось сталкиваться с особыми трудностями из-за биполярного расстройства, которое становится еще сложнее в статусе публичного лица.

На мероприятии Hollywood & Mind Summit в мае прошлого года бывшая звезда Disney Channel поделилась воспоминаниями о своих гастролях в возрасте 15 лет, когда сидела в автобусе, а толпа поклонников пыталась привлечь ее внимание, чтобы она им помахала.

"Все, что я могла сделать тогда - это просто сидеть и плакать", - рассказала она.

После того, как ей диагностировали биполярное расстройство, Ловато наконец-то испытала значительное облегчение.

Деми Ловато (фото: instagram.com/ddlovato)