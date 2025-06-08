6 "здорових" продуктів, в яких дуже багато цукру. Ці цифри ви не побачите на етикетках!

Скільки цукру в "здорових" продуктах

Експерт назвала популярні продукти, які багато хто вважає корисними та часто їх вживає. Серед них:

фітнес-йогурт із злаками (150 г) - 18 г цукру

гранола з сухофруктами (50 г) - 12–16 г цукру

смузі з магазину (250 мл) - 25–30 г цукру

фітнес-батончик (1 шт) - 8–15 г цукру

мюслі з молоком (1 порція) - 12–18 г цукру

протеїновий коктейль з магазину (330 мл) - 14–20 г цукру

Зокрема, ці цифри виробники часто не показують на етикетках або роблять це дуже малими літерами.

Варто розуміти, що цукор - не ворог, якщо контролювати його вміст в раціоні.

Щоб розпізнати доданий цукор на етикетці, шукайте такі слова:

сахароза, глюкоза, фруктоза, декстроза, мальтоза

патока, сироп (кукурудзяний, глюкозо-фруктозний), мед

інвертний цукор, концентрат соку

Шкода від великої кількості цукру

Порушення роботи мозку та настрою

Різкі зміни рівня цукру в крові призводять до дратівливості, втоми та перепадів настрою.

Надмір цукру також пов’язаний з вищим ризиком депресії, особливо при регулярному споживанні солодких напоїв і солодощів.

Ожиріння

Надлишок цукру призводять до зайвих калорій в раціоні та збільшення маси тіла. Підвищення рівня інсуліну сприяє накопиченню жиру, особливо в області живота.

Захворювання серцево-судинної системи

Високе споживання цукру пов’язане з високим тиском, підвищеним холестерином та запаленням судин. Це збільшує ризик інсульту та інфаркту.

Прискорене старіння шкіри

Надлишок цукру сприяє глікації - процесу, який руйнує колаген і еластин. Тому шкіра стає менш пружною та з’являються зморшки.