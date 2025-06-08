6 "здоровых" продуктов, в которых очень много сахара. Эти цифры вы не увидите на этикетках!
Во многих полезных, на первый взгляд, продуктах может содержаться большое количество скрытого сахара. Чрезмерное потребление таких продуктов может способствовать набору веса, развитию диабета и других проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Дорош.
Сколько сахара в "здоровых" продуктах
Эксперт назвала популярные продукты, которые многие считают полезными и часто их употребляют. Среди них:
- фитнес-йогурт со злаками (150 г) - 18 г сахара
- гранола с сухофруктами (50 г) - 12-16 г сахара
- смузи из магазина (250 мл) - 25-30 г сахара
- фитнес-батончик (1 шт) - 8-15 г сахара
- мюсли с молоком (1 порция) - 12-18 г сахара
- протеиновый коктейль из магазина (330 мл) - 14-20 г сахара
В частности, эти цифры производители часто не показывают на этикетках или делают это очень маленькими буквами.
Стоит понимать, что сахар - не враг, если контролировать его содержание в рационе.
Чтобы распознать добавленный сахар на этикетке, ищите такие слова:
- сахароза, глюкоза, фруктоза, декстроза, мальтоза
- патока, сироп (кукурузный, глюкозо-фруктозный), мед
- инвертный сахар, концентрат сока
Вред от большого количества сахара
Нарушение работы мозга и настроения
Резкие изменения уровня сахара в крови приводят к раздражительности, усталости и перепадам настроения.
Избыток сахара также связан с более высоким риском депрессии, особенно при регулярном потреблении сладких напитков и сладостей.
Ожирение
Избыток сахара приводят к лишним калориям в рационе и увеличению массы тела. Повышение уровня инсулина способствует накоплению жира, особенно в области живота.
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Высокое потребление сахара связано с высоким давлением, повышенным холестерином и воспалением сосудов. Это увеличивает риск инсульта и инфаркта.
Ускоренное старение кожи
Избыток сахара способствует гликации - процессу, который разрушает коллаген и эластин. Поэтому кожа становится менее упругой и появляются морщины.
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