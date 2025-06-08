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6 "здоровых" продуктов, в которых очень много сахара. Эти цифры вы не увидите на этикетках!

Воскресенье 08 июня 2025 17:30
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6 "здоровых" продуктов, в которых очень много сахара. Эти цифры вы не увидите на этикетках! Диетолог назвала "полезные" продукты, в которых много сахара (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Дорош

Во многих полезных, на первый взгляд, продуктах может содержаться большое количество скрытого сахара. Чрезмерное потребление таких продуктов может способствовать набору веса, развитию диабета и других проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Дорош.

Сколько сахара в "здоровых" продуктах

Эксперт назвала популярные продукты, которые многие считают полезными и часто их употребляют. Среди них:

  • фитнес-йогурт со злаками (150 г) - 18 г сахара
  • гранола с сухофруктами (50 г) - 12-16 г сахара
  • смузи из магазина (250 мл) - 25-30 г сахара
  • фитнес-батончик (1 шт) - 8-15 г сахара
  • мюсли с молоком (1 порция) - 12-18 г сахара
  • протеиновый коктейль из магазина (330 мл) - 14-20 г сахара

В частности, эти цифры производители часто не показывают на этикетках или делают это очень маленькими буквами.

Стоит понимать, что сахар - не враг, если контролировать его содержание в рационе.

Чтобы распознать добавленный сахар на этикетке, ищите такие слова:

  • сахароза, глюкоза, фруктоза, декстроза, мальтоза
  • патока, сироп (кукурузный, глюкозо-фруктозный), мед
  • инвертный сахар, концентрат сока

Вред от большого количества сахара

Нарушение работы мозга и настроения

Резкие изменения уровня сахара в крови приводят к раздражительности, усталости и перепадам настроения.

Избыток сахара также связан с более высоким риском депрессии, особенно при регулярном потреблении сладких напитков и сладостей.

Ожирение

Избыток сахара приводят к лишним калориям в рационе и увеличению массы тела. Повышение уровня инсулина способствует накоплению жира, особенно в области живота.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Высокое потребление сахара связано с высоким давлением, повышенным холестерином и воспалением сосудов. Это увеличивает риск инсульта и инфаркта.

Ускоренное старение кожи

Избыток сахара способствует гликации - процессу, который разрушает коллаген и эластин. Поэтому кожа становится менее упругой и появляются морщины.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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