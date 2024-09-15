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6 вправ, які тонізують та покращать тіло жінок після 50 років

Які вправи допоможуть тонізувати тіло після 50 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З віком жінкам потрібно підтримувати тонус м’язів і загальну фізичну форму. Природний процес старіння організму може призвести до зменшення м’язової маси та сили. Варто включати регулярні тонізуючі вправи після 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Раніше ми повідомляли, до чи після тренування краще їсти.

Також читайте про 3 вправи, які допоможуть уникнути проблем з жіночим здоров'ям.

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