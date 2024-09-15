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6 упражнений, которые тонизируют и улучшат тело женщин после 50 лет

Какие упражнения помогут тонизировать тело после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С возрастом женщинам нужно поддерживать тонус мышц и общую физическую форму. Естественный процесс старения организма может привести к уменьшению мышечной массы и силы. Следует включать регулярные тонизирующие упражнения после 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Ранее мы сообщали, до или после тренировки лучше есть.

Также читайте о 3 упражнениях, которые помогут избежать проблем с женским здоровьем.

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