6 вправ з канатами, які допоможуть спалити жир та схуднути

Тренування з канатами стали популярними. Раніше їх активно використовували у своїх тренуваннях спортсмени різних єдиноборств, а зараз вони є практично в кожному фітнес-центрі. До того ж вони ефективні при схудненні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Канатна хвиля

Основні рухи з канатом - це створення хвилі. Ускладнення і різноманітність вправ створюється завдяки різному положенню тіла та різному хвату. Перевагою такого тренування є те, що м'язи всього корпусу постійно напружені.

Станьте, ноги повинні бути на ширині плечей і злегка зігнуті коліна.

Візьміться за кінці каната, р ухайте руками вгору і вниз по черзі, створюючи хвилі.

Тримайте ваші сідниці ​​задіяними і зберігайте стабільний ритм протягом вправи.

Канатна хвиля (фото: кадр з відео)

Бойові удари канатом

Встаньте, розставивши ноги на ширині стегон, тримаючи кінці канату кожною рукою.

Підніміть обидві руки над головою і стукайте канатами по землі з якомога більшою силою.

Бойові удари канатом (фото: кадр з відео)

Бічна планка з хвилями

Почніть у положенні бічної планки, спираючись на одне передпліччя з канатом у верхній руці.

Піднімайте однією рукою канат вгору та вниз, щоб вийшла плавна хвиля.

Виконайте вправу на одну сторону, потім перейдіть на іншу.

Бічна планка з канатом (фото: кадр з відео)

Рухи з боку в бік

Підніміть канати над головою та відведіть їх убік, захоплюючи м’язи живота.

Швидко переводьте їх з одного боку в інший.

Коло канатами (за годинниковою стрілкою)

Спочатку встаньте, розставивши ноги на ширині плечей і візьміться за кінці канати.

Робіть руками кругові оберти, створюючи великі кола за годинниковою стрілкою за допомогою канатів.

Канатні хвилі сидячи

Сядьте на землю, витягнувши ноги, тримаючись за кінці канатів.

Створюйте хвилі, рухаючи руками вгору та вниз по черзі, тримаючи тіло напруженим.

Зосередьтеся на підтримці стабільного темпу протягом вправи.