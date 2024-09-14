6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудеть

Тренировки с канатами стали популярны. Раньше их активно использовали в своих тренировках спортсмены разных единоборств, а сейчас они практически есть в каждом фитнес-центре. К тому же они эффективны при похудении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That !

Канатная волна

Основные движения с канатом - это создание волны. Усложнение и разнообразие упражнений создается благодаря разному положению тела и разному хвату. Преимуществом такой тренировки является то, что мышцы всего корпуса постоянно напряжены.

Встаньте, ноги должны быть на ширине плеч и слегка изогнуты колени.

Возьмитесь за концы каната, двигайте руками вверх и вниз поочередно, создавая волны.

Держите ваши ягодицы задействованными и сохраняйте стабильный ритм во время упражнения.

Канатная волна (фото: кадр с видео)

Боевые удары канатом

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, держа концы каната каждой рукой.

Поднимите обе руки над головой и стучите канатами по земле с большей силой.

Боевые удары канатом (фото: кадр с видео)

Боковая планка с волнами

Начните в положении боковой планки, опираясь на одно предплечье с канатом в верхней руке.

Поднимайте одной рукой канат вверх и вниз, чтобы вышла плавная волна.

Выполните упражнение на одну сторону, затем перейдите на другую.

Боковая планка с канатом (фото: кадр с видео)

Движения из стороны в сторону

Поднимите канаты над головой и отведите их в сторону, захватывая мышцы живота.

Быстро переводите их из стороны в сторону.

Круг канатами (по часовой стрелке)

Сначала встаньте, расставив ноги на ширине плеч и возьмитесь за концы каната.

Делайте руками круговые обороты, создавая большие круги по часовой стрелке с помощью канатов.

Канатные волны сидя

Сядьте на землю, вытянув ноги, держась за концы канатов.

Делайте волны, двигая руками вверх и вниз поочередно, держа тело напряженным.

Сосредоточьтесь на поддержании стабильного темпа в течение упражнения.