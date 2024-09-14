ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудеть

Суббота 14 сентября 2024 17:03
UA EN RU
6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудеть Упражнения в спортзале с канатами для похудения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тренировки с канатами стали популярны. Раньше их активно использовали в своих тренировках спортсмены разных единоборств, а сейчас они практически есть в каждом фитнес-центре. К тому же они эффективны при похудении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Канатная волна

Основные движения с канатом - это создание волны. Усложнение и разнообразие упражнений создается благодаря разному положению тела и разному хвату. Преимуществом такой тренировки является то, что мышцы всего корпуса постоянно напряжены.

Встаньте, ноги должны быть на ширине плеч и слегка изогнуты колени.

Возьмитесь за концы каната, двигайте руками вверх и вниз поочередно, создавая волны.

Держите ваши ягодицы задействованными и сохраняйте стабильный ритм во время упражнения.

6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудетьКанатная волна (фото: кадр с видео)

Боевые удары канатом

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, держа концы каната каждой рукой.

Поднимите обе руки над головой и стучите канатами по земле с большей силой.

6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудеть6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудетьБоевые удары канатом (фото: кадр с видео)

Боковая планка с волнами

Начните в положении боковой планки, опираясь на одно предплечье с канатом в верхней руке.

Поднимайте одной рукой канат вверх и вниз, чтобы вышла плавная волна.

Выполните упражнение на одну сторону, затем перейдите на другую.

6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудетьБоковая планка с канатом (фото: кадр с видео)

Движения из стороны в сторону

Поднимите канаты над головой и отведите их в сторону, захватывая мышцы живота.

Быстро переводите их из стороны в сторону.

Круг канатами (по часовой стрелке)

Сначала встаньте, расставив ноги на ширине плеч и возьмитесь за концы каната.

Делайте руками круговые обороты, создавая большие круги по часовой стрелке с помощью канатов.

Канатные волны сидя

Сядьте на землю, вытянув ноги, держась за концы канатов.

Делайте волны, двигая руками вверх и вниз поочередно, держа тело напряженным.

Сосредоточьтесь на поддержании стабильного темпа в течение упражнения.

6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудетьКанатные волны сидя (фото: кадр с видео)

Ранее мы сообщали о 3 упражнениях, которые помогут избежать проблем с женским здоровьем.

Также читайте, плавание или бег помогает лучше похудеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вес Спортзал
NEWS
Второй день подряд. Украина обменяла еще 103 военных
Второй день подряд. Украина обменяла еще 103 военных