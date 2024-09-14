6 упражнений с канатами, которые помогут сжечь жир и похудеть
Тренировки с канатами стали популярны. Раньше их активно использовали в своих тренировках спортсмены разных единоборств, а сейчас они практически есть в каждом фитнес-центре. К тому же они эффективны при похудении.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Канатная волна
Основные движения с канатом - это создание волны. Усложнение и разнообразие упражнений создается благодаря разному положению тела и разному хвату. Преимуществом такой тренировки является то, что мышцы всего корпуса постоянно напряжены.
Встаньте, ноги должны быть на ширине плеч и слегка изогнуты колени.
Возьмитесь за концы каната, двигайте руками вверх и вниз поочередно, создавая волны.
Держите ваши ягодицы задействованными и сохраняйте стабильный ритм во время упражнения.
Канатная волна (фото: кадр с видео)
Боевые удары канатом
Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, держа концы каната каждой рукой.
Поднимите обе руки над головой и стучите канатами по земле с большей силой.
Боевые удары канатом (фото: кадр с видео)
Боковая планка с волнами
Начните в положении боковой планки, опираясь на одно предплечье с канатом в верхней руке.
Поднимайте одной рукой канат вверх и вниз, чтобы вышла плавная волна.
Выполните упражнение на одну сторону, затем перейдите на другую.
Боковая планка с канатом (фото: кадр с видео)
Движения из стороны в сторону
Поднимите канаты над головой и отведите их в сторону, захватывая мышцы живота.
Быстро переводите их из стороны в сторону.
Круг канатами (по часовой стрелке)
Сначала встаньте, расставив ноги на ширине плеч и возьмитесь за концы каната.
Делайте руками круговые обороты, создавая большие круги по часовой стрелке с помощью канатов.
Канатные волны сидя
Сядьте на землю, вытянув ноги, держась за концы канатов.
Делайте волны, двигая руками вверх и вниз поочередно, держа тело напряженным.
Сосредоточьтесь на поддержании стабильного темпа в течение упражнения.
Канатные волны сидя (фото: кадр с видео)
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