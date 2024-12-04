6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення сили

Чоловікам варто зосереджуватись на тренуваннях, які розвивають силу. Гирі є потужним інструментом для досягнення цієї сили, оскільки вони поєднують силові та кардіотренування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Вправи з гирями для чоловіків розроблені таким чином, щоб заохочувати різні групи м'язів. Кожна з них націлена на різні аспекти, від формування міцного пресу до покращення вибухової сили та витривалості.
над головою.
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