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6 вправ з гирями, які чоловіки повинні виконувати часто для збільшення сили

Названо вправи, які потрібно виконувати чоловікам кожного дня (фото: Freеpik)
Автор: Тетяна Самарук

Чоловікам варто зосереджуватись на тренуваннях, які розвивають силу. Гирі є потужним інструментом для досягнення цієї сили, оскільки вони поєднують силові та кардіотренування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Вправи з гирями для чоловіків розроблені таким чином, щоб заохочувати різні групи м'язів. Кожна з них націлена на різні аспекти, від формування міцного пресу до покращення вибухової сили та витривалості. 

 над головою.

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