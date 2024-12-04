6 упражнений с гирями, которые мужчины должны выполнять часто для увеличения силы

Мужчинам следует сосредотачиваться на тренировках, развивающих силу. Гири являются мощным инструментом для достижения этой силы, поскольку они совмещают силовые и кардиотренировки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Упражнения с гирями для мужчин разработаны таким образом, чтобы поощрять разные группы мышц. Каждая из них нацелена на разные аспекты, от формирования прочного пресса до улучшения взрывной силы и выносливости.
над головой.
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