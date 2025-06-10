6 відомих акторів, які чудово зіграли розумово-неповноцінних людей

Том Генкс - "Форрест Ґамп"

"Форрест Ґамп" - це вже не просто фільм, а частина світової поп-культури. І в центрі всього - сам Форрест. Добрий, щирий, вірний.

Людина з особливостями, яка зуміла пройти крізь усі випробування з відвертим серцем і залишитися справжнім героєм.

Том Генкс настільки точно вловив суть свого персонажа, що глядачі вірили кожному слову і руху. Він не карикатурний, не жалісний - він справжній.

Кадр з фільму "Форрест Ґамп"

За цю роль актор заслужено отримав "Оскар", адже так чесно показати людину з ментальними порушеннями, без спрощень і гіпербол, - це майстерність найвищого рівня.

Леонардо Ді Капріо - "Що гнітить Гілберта Грейпа"

До того як "Титанік" зробив Лео зіркою планетарного масштабу, він зіграв зовсім іншу роль - не красеня-романтика, а підлітка з ментальними особливостями.

У стрічці "Що гнітить Гілберта Грейпа" Ді Капріо перевтілився в Арні - молодшого брата головного героя у виконанні Джонні Деппа.

На момент зйомок Лео було всього 17 років, але він настільки щиро, природно і зворушливо показав свого героя, що глядачі всерйоз думали: у фільмі знявся справжній хлопець з аутизмом.

Кадр з фільму "Що гнітить Гілберта Грейпа"

Його поведінка, мова, емоційні сплески - все виглядало бездоганно правдиво. Без жодного перегравання чи фальші.

Ця роль принесла Ді Капріо першу в житті номінацію на "Оскар" як найкращий актор другого плану. І хоча тоді статуетку він не отримав, усі вже знали: цей хлопець вміє грати все - навіть у 17.

Майкл Кларк Дункан - "Зелена миля"

"Зелена миля" - це один із тих фільмів, після яких складно оговтатися. Так, головну роль наглядача в тюрмі зіграв Том Генкс, але справжнім серцем історії став Джон Кофі - велетень з дитячими очима, здатний творити дива.

Його фраза "Я втомився, бос" - момент, після якого у залі плакали всі. Джон був неправдиво звинувачений, але залишався добрим до самого кінця.

Майкл Кларк Дункан створив на екрані образ ніжної, світлої душі, яка ніби й сама не до кінця розуміла, чому опинилась у цьому жорстокому світі. І, звісно, без номінації на "Оскар" не обійшлося.

Кадр з фільму "Зелена миля"

Сігурні Вівер - "Сніговий пиріг"

Зірка "Чужого" Сігурні Вівер у фільмі "Сніговий пиріг" несподівано розкрилася в новому амплуа - вона зіграла домогосподарку з аутизмом.

Її героїня Лінда - не здатна впоратись навіть з базовими речами, але в її світі є своя логіка, своя ніжність і чутливість.

Після трагічної загибелі дочки до неї приїжджає незнайомець Алекс (Алан Рікман), аби висловити співчуття.

Кадр з фільму "Сніговий пиріг"

Але він залишається, бо не може інакше. І між ним і Ліндою виникає тихий, але глибокий зв’язок - без зайвих слів, без драми. Просто людська присутність у складний час.

Вівер зіграла без жодних кліше чи гримас - вона прожила цю роль з тонкою внутрішньою правдою. І показала: аутизм - це не хвороба, а просто інший спосіб бути у світі.

Дастін Гоффман - "Людина дощу"

У 1988-му "Людина дощу" буквально перевернула уявлення про кіно. І перш за все - завдяки Дастіну Гоффману, який блискуче втілив образ Реймонда, чоловіка з аутизмом і феноменальною пам’яттю.

Його хода, інтонація, звички - все виглядало до болю реальним. Коли він вперше дозволяє братові (Том Круз) обійняти себе, зал затамовує подих.

Це той момент, коли герой робить маленький, але такий важливий крок назустріч іншому.

За цю роль Гоффман отримав "Оскар", а глядачі - фільм, який залишився в серці назавжди.

Кадр з фільму "Людина дощу"

Шон Пенн - "Я - Сем"

У драмі "Я - Сем" Шон Пенн зіграв Сема - чоловіка з інтелектом семирічної дитини, який самотужки виховує доньку Люсі.

Її мама просто зникла, залишивши все на нього. Та коли соціальні служби вирішують, що Сем не може бути батьком, він розпочинає боротьбу.

Не супергерой, не геній - просто батько, який щиро любить свою дитину і готовий на все заради неї. Пенн грав без перебільшень.

Кадр з фільму "Я - Сем"

Його Сем - живий, справжній, ніжний. З вадами, але з великою душею.

"Я - Сем" зворушив мільйони. Хоча Шон Пенн і не здобув "Оскар", його виконання залишило глибокий слід.