6 видів нетрадиційного харчування, які практикують люди у всьому світ

Харчування відіграє важливу роль у задовільному стані організму. Нутриціолог назвала види нітраційного харчування, яке практикують люди у всьому світі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 6 видів харчування та чим вони корисні для здоров'я.

Веганство

За словами нутриціолога Олени Костюк, вегани вживають винятково продукти рослинного походження. Вони не їдять м’ясо, рибу, яйця, молочні продукти і навіть мед.

Цей вид зазвичай практикується з етичних міркувань, тому більшість веганів не носять хутро і шкіру, купують не тестовану на тваринах косметику, а також виступають проти розваг за участі тварин, таких як полювання, рибалка та циркові вистави.

Вегетаріанство

Лакто-вегетаріанство - тип харчування, при якому дозволяється вживати молоко і молочні продукти та мед.

Ово-вегетаріанство - при такому харчування вживання молока і молочних продуктів виключається, але дозволяється наявність у раціоні яєць.

Оволактовегетаріанство - найпопулярніший вид вегетаріанства у світі, в меню якого присутні яйця, молоко і мед.

Експерт назвала дієти, які є "першою сходинкою" до вегетаріанства:

поллотаріанство - відмова від риби, морепродуктів та усіх видів м’яса, окрім птиці

пескетаріанство - відмова від м’яса сухопутних тварин, при цьому вживання риби та морепродуктів допускається

флексітаріанство - послідовники цього напряму намагаються вживати м’ясо якомога рідше, але повністю із раціону його не виключають, вважаючи, що організму людини воно необхідне

Сироїдіння (вітаріанізм)

При всеїдному сироїдінні допускає додавання до раціону будь-яких видів їжі в сирому або в’яленому вигляді, зокрема м’яса, риби, морепродуктів, молока та яєць.

Вегетаріанське сироїдіння повністю виключає м’ясо, рибу, але допускаються до вживання сирі яйця або молоко.

Також існує веганське сироїдіння, яке виключає будь-які продукти тваринного походження, допускає вживання виключно сирої рослинної їжі.

До того є фрукторіанство, яке передбачає харчування тільки сирими плодами. У раціон входять свіжі фрукти, ягоди, баштанні культури та овочі, які є плодами (огірки, помідори, баклажани, перець).

М’ясоїдне сироїдіння базується на споживанні сирої риби, морепродуктів, сирого м’яса, дичини, яєць та жиру тварин, фрукти і овочі при цьому зведені до мінімуму.

Роздільне харчування

При такому харчуванні люди вживають у різний час білки і крохмаль, білки і жири, білки і цукор, кислі і солодкі фрукти, кислі продукти з білками або крохмалем.

Споживати молоко, кавуни і дині варто окремо від іншої їжі, не пити соків між прийомами їжі та уникати десертів.

Рекомендують їсти нежирне м'ясо, рибу, птицю, а також яйця, цукор, кондитерські вироби поєднувати тільки з зеленими і некрохмалистими овочами, хліб, крупи, макаронні вироби, картопля - з олією і вершковим маслом, вершками, сметаною, різними овочами.

Харчування у системі вчення йогів

Сюди належить "чиста" (сатвічна) їжа:

﻿﻿хліб з борошна грубого помелу

﻿﻿вироби із зерен злаків

﻿﻿пророслі зерна

﻿﻿фрукти, ягоди, овочі, горіхи, бобові

﻿﻿молоко і молочні продукти

﻿﻿мед

﻿﻿вершкове масло і олія

﻿﻿м'ясо

﻿﻿риба

﻿﻿яйця

﻿﻿спеції, гострі приправи

﻿﻿алкоголь

﻿﻿міцні кава і чай

"Нечиста" (тамастична) їжа - це їжа, яка зазнала інтенсивної переробки, залежана, несвіжа, найчастіше - мʼясна. До засобів внутрішнього очищення йоги відносять воду. Вони починають і закінчують день, випиваючи склянку води.

Голодування

Повне голодування - припинення прийому їжі із збереженням прийому води.

Тоді як абсолютне голодування виключає їжу та воду з раціону. Голодування може бути вимушеним і добровільним.

Причини добровільного голодування можуть бути: