Питание играет немаловажную роль в удовлетворительном состоянии организма. Нутрициолог назвала виды нитрационного питания, практикуемые людьми во всем мире.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 6 видах питания и чем они полезны для здоровья.

Веганство

По словам нутрициолога Елены Костюк, веганы употребляют исключительно продукты растительного происхождения. Они не едят мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и даже мед.

Этот вид обычно практикуется по этическим соображениям, поэтому большинство веганов не носят мех и кожу, покупают не тестируемую на животных косметику, а также выступают против развлечений с участием животных, таких как охота, рыбалка и цирковые представления.

Вегетарианство

Лакто-вегетарианство - тип питания, при котором разрешается употреблять молоко и молочные продукты и мед.

Ово-вегетарианство - при таком питании употребление молока и молочных продуктов исключается, но разрешается наличие в рационе яиц.

Оволактовое гетарианство - самый популярный вид вегетарианства в мире, в меню которого присутствуют яйца, молоко и мед.

Эксперт назвала диеты, которые являются "первой ступенькой" к вегетарианству:

поллотарианство - отказ от рыбы, морепродуктов и всех видов мяса, кроме птицы

пескетарианство - отказ от мяса сухопутных животных, при этом употребление рыбы и морепродуктов допускается

флекситарианство - последователи этого направления пытаются употреблять мясо как можно реже, но полностью из рациона его не исключают, считая, что организму человека оно необходимо

Сыроедение (витарианизм)

При всеядном сыроедении допускает добавление в рацион любых видов пищи в сыром или вяленом виде, в частности мяса, рыбы, морепродуктов, молока и яиц.

Вегетарианское сыроедение полностью исключает мясо, рыбу, но допускаются к употреблению сырые яйца или молоко.

Также существует веганское сыроедение, исключающее любые продукты животного происхождения, допускающее употребление исключительно сырой растительной пищи.

К тому же есть фрукторианство, которое предполагает питание только сырыми плодами. В рацион входят свежие фрукты, ягоды, бахчевые культуры и овощи, которые являются плодами (огурцы, помидоры, баклажаны, перец).

Мясоедное сыроедение базируется на потреблении сырой рыбы, морепродуктов, сырого мяса, дичи, яиц и жира животных, фрукты и овощи при этом сведены к минимуму.

Раздельное питание

При таком питании люди употребляют в разное время белки и крахмалы, белки и жиры, белки и сахар, кислые и сладкие фрукты, кислые продукты с белками или крахмалом.

Употреблять молоко, арбузы и дыни следует отдельно от другой пищи, не пить соков между приемами пищи и избегать десертов.

Рекомендуют есть нежирное мясо, рыбу, птицу, а также яйца, сахар, кондитерские изделия сочетать только с зелеными и некрахмалистыми овощами, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель - с маслом и сливочным маслом, сливками, сметаной, различными овощами.

Питание в системе учения йогов

Сюда принадлежит "чистая" (сатвическая) пища:

﻿﻿хлеб из муки грубого помола

﻿﻿изделия из зерен злаков

﻿﻿проросшие зерна

﻿﻿фрукты, ягоды, овощи, орехи, бобовые

﻿﻿молоко и молочные продукты

﻿﻿мед

﻿﻿сливочное масло и масло

﻿﻿мясо

﻿﻿рыба

﻿﻿яйца

﻿﻿специи, острые приправы

﻿﻿алкоголь

﻿﻿крепкие кофе и чай

"Нечистая" (тамастическая) пища - это еда, подвергшаяся интенсивной переработке, залежанная, несвежая, чаще всего - мясная. К средствам внутренней очистки йоги относят воду. Они начинают и заканчивают день, выпивая стакан воды.

Голодание

Полное голодание - прекращение приема пищи с сохранением приема воды.

В то время как абсолютное голодание исключает пищу и воду из рациона. Голодание может быть вынужденным и добровольным.

Причины добровольной голодовки могут быть: