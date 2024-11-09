6 видов нетрадиционного питания, которые практикуют люди во всем мире
Питание играет немаловажную роль в удовлетворительном состоянии организма. Нутрициолог назвала виды нитрационного питания, практикуемые людьми во всем мире.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 6 видах питания и чем они полезны для здоровья.
Веганство
По словам нутрициолога Елены Костюк, веганы употребляют исключительно продукты растительного происхождения. Они не едят мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и даже мед.
Этот вид обычно практикуется по этическим соображениям, поэтому большинство веганов не носят мех и кожу, покупают не тестируемую на животных косметику, а также выступают против развлечений с участием животных, таких как охота, рыбалка и цирковые представления.
Вегетарианство
Лакто-вегетарианство - тип питания, при котором разрешается употреблять молоко и молочные продукты и мед.
Ово-вегетарианство - при таком питании употребление молока и молочных продуктов исключается, но разрешается наличие в рационе яиц.
Оволактовое гетарианство - самый популярный вид вегетарианства в мире, в меню которого присутствуют яйца, молоко и мед.
Эксперт назвала диеты, которые являются "первой ступенькой" к вегетарианству:
- поллотарианство - отказ от рыбы, морепродуктов и всех видов мяса, кроме птицы
- пескетарианство - отказ от мяса сухопутных животных, при этом употребление рыбы и морепродуктов допускается
- флекситарианство - последователи этого направления пытаются употреблять мясо как можно реже, но полностью из рациона его не исключают, считая, что организму человека оно необходимо
Сыроедение (витарианизм)
При всеядном сыроедении допускает добавление в рацион любых видов пищи в сыром или вяленом виде, в частности мяса, рыбы, морепродуктов, молока и яиц.
Вегетарианское сыроедение полностью исключает мясо, рыбу, но допускаются к употреблению сырые яйца или молоко.
Также существует веганское сыроедение, исключающее любые продукты животного происхождения, допускающее употребление исключительно сырой растительной пищи.
К тому же есть фрукторианство, которое предполагает питание только сырыми плодами. В рацион входят свежие фрукты, ягоды, бахчевые культуры и овощи, которые являются плодами (огурцы, помидоры, баклажаны, перец).
Мясоедное сыроедение базируется на потреблении сырой рыбы, морепродуктов, сырого мяса, дичи, яиц и жира животных, фрукты и овощи при этом сведены к минимуму.
Раздельное питание
При таком питании люди употребляют в разное время белки и крахмалы, белки и жиры, белки и сахар, кислые и сладкие фрукты, кислые продукты с белками или крахмалом.
Употреблять молоко, арбузы и дыни следует отдельно от другой пищи, не пить соков между приемами пищи и избегать десертов.
Рекомендуют есть нежирное мясо, рыбу, птицу, а также яйца, сахар, кондитерские изделия сочетать только с зелеными и некрахмалистыми овощами, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель - с маслом и сливочным маслом, сливками, сметаной, различными овощами.
Питание в системе учения йогов
Сюда принадлежит "чистая" (сатвическая) пища:
- хлеб из муки грубого помола
- изделия из зерен злаков
- проросшие зерна
- фрукты, ягоды, овощи, орехи, бобовые
- молоко и молочные продукты
- мед
- сливочное масло и масло
- мясо
- рыба
- яйца
- специи, острые приправы
- алкоголь
- крепкие кофе и чай
"Нечистая" (тамастическая) пища - это еда, подвергшаяся интенсивной переработке, залежанная, несвежая, чаще всего - мясная. К средствам внутренней очистки йоги относят воду. Они начинают и заканчивают день, выпивая стакан воды.
Голодание
Полное голодание - прекращение приема пищи с сохранением приема воды.
В то время как абсолютное голодание исключает пищу и воду из рациона. Голодание может быть вынужденным и добровольным.
Причины добровольной голодовки могут быть:
- религиозными, то есть полное голодание в дни христианских постов
- политическими, социальными - в случае конфликтных ситуаций в общественной жизни
- профилактическими - у здоровых людей, убежденных в оздоровительных возможностях голода
- лечебными - в случае острых и хронических заболеваний
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Национального фармацевтического университета.
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