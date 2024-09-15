6 величезних скарбів України, що досі не знайдено

Буремна історія нашої країни завжди була пов'язана з "перерозподіленням" грошей та матеріальних цінностей. Хтось когось грабував, а хтось, навпаки, ховав від грабіжників своє майно. Іноді це були скарби, що зараз коштують фантастичних грошей. Які саме та хто їх ховав?
РБК-Україна (проект Styler) вибрало 6 легендарних українських скарбів, що десь сховано, та досі не знайдено.
Варязькі скарби Києво-Печерської Лаври складаються з чотирьох частин, три з яких уже знайдено.
За часів Київської Русі варяги зберігали награбоване золото в одній з печер Лаври. Монахи випадково натрапили на ці скарби та сховали їх у чотирьох різних місцях.
Одну з цих схованок віднайшов Петро I, другу було виявлене під час ремонтних робіт у монастирях, а третю підняли з-під землі після землетрусу в Києві в 1975 році.
Однак четвертий скарб і досі залишається захованим у загадкових підземеллях Лаври. Легенди про варязькі скарби продовжують приваблювати дослідників та шукачів скарбів.
Нестор Махно, відомий революціонер і анархіст, за деякими даними, приховав значні багатства в різних куточках України. Махно збирав своє золото у царських монетах, які зберігав у відрах, закопаних у землю.
Після втечі з України частину цих скарбів вже віднайшли, проте деякі з них досі залишаються в українській землі. Багато істориків та ентузіастів намагаються відшукати скарби Махна, що зберігають таємниці української революційної історії.
Після переможних битв із Польщею, Богдан Хмельницький накопичив величезні багатства, які використовував для виготовлення монет із власним гербом. За переказами, частина цих скарбів була захована у підземному тунелі між Суботовом, де мешкав гетьман, та Чигирином, де розташовувався штаб козацтва.
До сьогодні цей золотий скарб залишається незнайденим, що робить його одним з найцікавіших об'єктів для дослідників козацької історії.
Скіфські кургани, які розкидані по території України, приховують у собі безліч золотих виробів та прикрас.
Однією з найвідоміших знахідок є легендарна пектораль, вагою понад кілограм, знайдена у кургані на Дніпропетровщині. Археологічні дослідження постійно поповнюють знання про багатства скіфів, однак багато курганів залишається нерозкритими.
Золото скіфів є однією з найцінніших археологічних спадщин України, що продовжує хвилювати уяву шукачів скарбів.
Князь Ярослав Мудрий зібрав величезну бібліотеку рукописів, яка зникла під час монголо-татарської навали в середині XIII століття. До сьогодні немає точних даних про її місцеперебування, але існує кілька версій.
Деякі історики припускають, що книги могли бути сховані у підземеллях Софійського собору або Києво-Печерської Лаври. Попри те, що багато хто вважає бібліотеку лише легендою, археологи не полишають надії випадково натрапити на цей неоціненний скарб.
Іван Мазепа, один з найбагатших гетьманів України, залишив після себе численні скарби, частина яких зберігається під землею. Перша частина схована у Батурині, друга - на березі річки Сейм, а третя - в Києві, під готелем "Салют".
Легенди про багатства Мазепи привертають увагу не лише дослідників, але й аматорів скарбошукачів. Мазепа, володар численних міст та сіл, залишив після себе спадщину, вартість якої оцінюється у мільярд доларів.
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