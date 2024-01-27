7 українських зірок, які народилися в Росії

Тіна Кароль

Тіна Кароль, справжнє ім'я Тетяна Ліберман, народилася в Магаданській області Російської Федерації.

Однак її етнічна приналежність - українська, оскільки її мати - з Івано-Франківська, а батько - з Чернівецької області.

У віці шести років майбутня співачка переїхала з батьками до Івано-Франківська.

Кароль здобула освіту в Україні і все життя веде тут свою творчу та професійну діяльність.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

З 2014 року вона повністю відмовилася від виступів в РФ.

Виконавиця активно підтримує ЗСУ, виступає на передовій, проводить благодійні концерти та докладає зусиль до поширення об'єктивної інформації про злочини окупантів серед світової спільноти.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч, справжнє ім'я якої Інна Бордюг, народилася в Мурманську, де її батько служив військовим хірургом, а мати займалася викладанням російської мови.

У п'ятирічному віці через професію батька майбутня знаменитість переїхала до кримського Судака, і відтоді вона вважає себе виключно українкою.

Слід зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення її батько кілька разів вирушав на фронт як бойовий медик.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Юлія Юріна

Екссолістка гурту YUKO народилася в Росії - в Анапі Краснодарського краю, на Кубані.

Проте з 3-річного віку Юлія вивчає українську культуру та співає українські пісні.

У 2012 році вступила на навчання в Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) на кафедру фольклору та народнопісенного мистецтва, у 2015 році здобула бакалаврський ступінь з фольклористики, досліджуючи тему "Українці на Кубані".

Юлія Юріна (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

12 років артистка перебуває у стані очікування щодо подальших пакетів документів на зміну громадянства.

Днями вона розповіла про це у своїх соцмережах і попросила надати розголосу її справі.

Юлія Юріна (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Камалія

Камалія, справжнє ім'я Наталя Захур (також відома як Наталя Шмаренкова), народилася на Забайкаллі в Читинській області.

Її сім'я постійно мігрувала через службу батька артистки, який був військовослужбовцем.

У трирічному віці вони перемістилися до Будапешта, а потім до Львова, де Камалія і залишилася.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial/)

Нині знаменитість активно підтримує Україну, регулярно проводячи благодійні концерти для військових на передовій.

Крім того, співачка розглядала можливість узяти до рук зброю і приєднатися до боротьби з окупантами на фронті, проте її вже колишній чоловік умовив відмовитися від таких планів.

Нікіта Добринін

Відомий український телеведучий народився в селищі Провіденія на Чукотці і прожив там до чотирьох років.

Потім його сім'я переїхала до Чернівців.

Після початку повномасштабної війни блогер повністю перейшов на українську мову і навіть вступив до лав територіальної оборони.

Нікіта Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Олександр Елерт

Комік, переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, перший рік свого життя провів в Іркутській області, в селищі Жигалово.

У той період його батько був військовим, і сім'я тимчасово проживала там через роботу чоловіка.

Згодом вони повернулися до Харцизька на Донеччині.

Наразі Олександр проживає і працює у США, куди він виїхав під час повномасштабного вторгнення.

Олександр Елерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Іван Дорн

Відомий співак, який народився в Челябінську у далекому 1988 році, переїхав на Київщину ще в ранньому дитинстві.

Протягом тривалого часу після 2014 року він продовжував виступати в Росії. Однак після 24 лютого 2022 року виконавець припинив свою діяльність на території РФ.

Щоправда, це йому не заважає розважати росіян в інших країнах.

Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)