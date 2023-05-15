6 українських ВНЗ потрапили до найбільшого світового рейтингу університетів Global 2000

Які українські виші у рейтингу Global 2000

За даними рейтингу, які опубліковані на сайті Центру світових рейтингів університетів (CWUR) 15 травня, до списку потрапило одразу шість українських навчальних закладів.

Це:

1. Інститут математики Національної академії наук України – піднявся на 1170 місце завдяки покращенню показників якості освіти.

2. Харківський фізико-технічний інститут – опустився на 1190 місце (на 70 позицій).

3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – піднявся на 1467 місце (на 5 позицій)

4. Інститут ядерних досліджень НАН України – 1779 місце

5. Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України – 1802 місце

6. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України – 1908 місце

Як складають рейтинг

Експерти CWUR оцінювали понад 20 тисяч університетів у 95 країнах світу. Для рейтингу 2000 були відібрані лише найкращі. Для цього враховували 4 фактори:

Якість освіти – 25%

Можливість працевлаштування – 25%

Якість професорсько-викладацького складу – 10%

Результативність досліджень – 40%

Які університети входять до першої десятки найкращих вузів світу

На першому місці стоїть Гарвардський університет, який займає цю позицію вже 12-й рік поспіль. На другому – Массачусетський технологічний інститут та Стенфордський університет.

Кембриджський університет – на 4 місці. Оксфордський – на 5 місці.

Десятка найкращих університетів світу (скриншот)

Як виглядає повний список найкращих університетів світу – дивіться у рейтингу за цим посиланням.