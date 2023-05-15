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6 украинских вузов попали в самый крупный мировой рейтинг университетов

Шесть украинских вузов попали в мировой рейтинг (Коллаж РБ-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В самом крупном мировом рейтинге университетов 2000 учебных заведений. На первых строчках - Гарвардский, Стэндфордский и Кембриджский университеты. А еще в этом рейтинге оказалось 6 украинских вузов.

Какие учебные заведения попали в мировой рейтинг Global 2000 - читайте в материале ниже.

Какие украинские вузы в рейтинге Global 2000

Согласно данным рейтинга, которые опубликованы на сайте Центра мировых рейтингов университетов (CWUR) 15 мая, в список попало сразу шесть украинских учебных заведений.

Это:

1. Институт математики Национальной академии наук Украины - поднялся на 1170 место благодаря улучшению показателей качества образования.

2. Харьковский физико-технический институт - опустился на 1190 место (на 70 позиций).

3. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - поднялся на 1467 место (на 5 позиций)

4. Институт ядерных исследований НАН Украины - 1779 место

5. Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины - 1802 место

6. Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины - 1908 место

Как составляют рейтинг

Эксперты CWUR оценивали более 20 тысяч университетов в 95 странах мира. Для рейтинга 2000 были отобраны только самые лучшие. Для этого учитывали 4 фактора:

  • Качество образования - 25%
  • Возможность трудоустройства - 25%
  • Качество профессорско-преподавательского состава - 10%
  • Результативность исследований - 40%

Какие университеты входят в первую десятку лучших вузов мира

На первом месте стоит Гарвардский университет, который занимает эту позицию уже 12 год подряд. На втором - Массачусетский технологический институт и Стэндфордский университет.

Кембриджский университет - на 4 месте. Оксфордский - на 5 месте.

Десятка лучших университетов мира (скриншот)

Как выглядит полный список лучших университетов мира - смотрите в рейтинге по этой ссылке.

Кстати, ранее мы называли самые лучшие университеты Украины.

А также мы рассказывали о том, где украинцы получают самые популярные профессии и сколько это стоит.

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