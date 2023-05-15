6 украинских вузов попали в самый крупный мировой рейтинг университетов

В самом крупном мировом рейтинге университетов 2000 учебных заведений. На первых строчках - Гарвардский, Стэндфордский и Кембриджский университеты. А еще в этом рейтинге оказалось 6 украинских вузов.
Какие учебные заведения попали в мировой рейтинг Global 2000 - читайте в материале ниже.
Согласно данным рейтинга, которые опубликованы на сайте Центра мировых рейтингов университетов (CWUR) 15 мая, в список попало сразу шесть украинских учебных заведений.
Это:
1. Институт математики Национальной академии наук Украины - поднялся на 1170 место благодаря улучшению показателей качества образования.
2. Харьковский физико-технический институт - опустился на 1190 место (на 70 позиций).
3. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - поднялся на 1467 место (на 5 позиций)
4. Институт ядерных исследований НАН Украины - 1779 место
5. Институт кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины - 1802 место
6. Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины - 1908 место
Эксперты CWUR оценивали более 20 тысяч университетов в 95 странах мира. Для рейтинга 2000 были отобраны только самые лучшие. Для этого учитывали 4 фактора:
На первом месте стоит Гарвардский университет, который занимает эту позицию уже 12 год подряд. На втором - Массачусетский технологический институт и Стэндфордский университет.
Кембриджский университет - на 4 месте. Оксфордский - на 5 месте.
Десятка лучших университетов мира (скриншот)
Как выглядит полный список лучших университетов мира - смотрите в рейтинге по этой ссылке.
Кстати, ранее мы называли самые лучшие университеты Украины.
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