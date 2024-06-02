5 українських співачок, які "вистрілили" під час великої війни

KOLA

KOLA, справжнє ім'я якої Анастасія Прудіус, є авторкою власних пісень. Артистка брала участь у шоу "X-Фактор", двічі в "Голосі країни", а також у національному відборі на конкурс "Євробачення-2017".

Справжню популярність Прудіус принесла композиція "Чи разом?", яка за пів року набрала понад 6 мільйонів переглядів.

Серед інших її відомих пісень - "Ба", "Перше кохання" та "Цінувати життя".

Вже у жовтні одна з найпопулярніших співачок сучасної української сцени дасть перший великий сольний концерт у столичному Палаці спорту.

Анна Трінчер

Ця 22-річна блогерка і співачка з дитинства на сцені. У 2015 році вона представляла Україну на "Дитячому Євробаченні" в Софії, брала участь у другому сезоні "Голос. Діти", стала суперфіналісткою восьмого сезону “Голосу країни” і зіграла в серіалі “Школа”.

У 2022 році її пісня "Ти робив мені каву", виконана спільно з MBreeze, стала справжнім хітом.

Композиція набрала понад 7 мільйони переглядів.

Після цього треку Анна випустила цілу низку пісень, які також підірвали YouTube. Сюди увійшли такі треки як "Зай", "Не залишай", "Бар за баром" і "Колоски".

Klavdia Petrivna

Анонімна виконавиця стрімко увірвалася в українські чарти влітку 2023 року, коли в соцмережі TikTok почали віруситися її треки “Я щаслива (Лікарі кажуть)”, “Знайди мене”, “Хто ти” тощо.

У лютому 2024-го таємнича артистка виграла нагороду “Золота Зоря Лірум” у номінації “Дебют року”. Забирати премію замість неї вийшла інша не менш відома співачка - Маша Кондратенко.

Звідтоді в громадськості точаться активні дискусії про те, хто ж насправді приховується за амплуа Klavdia Petrivna.

Jerry Heil

Jerry Heil, яка в дуеті з alyona alyona брала участь у Євробаченні-2024, саме під час великої війни стала найбільш затребуваною молодою виконавицею, що підкорує музичні чарти в Україні та за її кордонами.

Однак знаменитості довелося пройти довгий шлях становлення як артистки та пережити безліч невдач. Зрештою, пошуки різноманітних стилів та образів, експерименти у творчості призвели до створення тієї Jerry Heil, яку зараз усі чудово знають.

SKYLER

SKYLERR - нове ім'я в українському шоу-бізнесі, яке зазвучало і "злетіло" саме під час війни завдяки дебютному хіту "Вечорниці".

За цим псевдонімом ховається 23-річна Валерія Кудрявець, родом із маленького міста Білгород-Дністровський на Одещині. З восьми років вона маленькими кроками прокладала свій шлях до великого шоу-бізнесу.