5 украинских певиц, которые "выстрелили" во время большой войны

KOLA

KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, является автором собственных песен. Артистка участвовала в шоу "X-Фактор", дважды в "Голосі країни", а также в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2017".

Настоящую популярность Прудиус принесла композиция "Чи разом?", которая за полгода набрала более 6 миллионов просмотров.

Среди других ее известных песен - "Ба", "Первая любовь" и "Ценить жизнь".

Уже в октябре одна из самых популярных певиц современной украинской сцены даст первый большой сольный концерт в столичном Дворце спорта.

Анна Тринчер

Эта 22-летняя блогерша и певица с детства на сцене. В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении» в Софии, участвовала во втором сезоне "Голос. Дети", стала суперфиналисткой восьмого сезона "Голосу країни“ и сыграла в сериале "Школа".

В 2022 году ее песня "Ти робив мені каву", исполненная совместно с MBreeze, стала настоящим хитом.

Композиция набрала более 7 миллионов просмотров.

После этого трека Анна выпустила целый ряд песен, которые также взорвали YouTube. Сюда вошли такие треки как "Зай", "Не залишай", "Бар за баром" и "Колоски".

Klavdia Petrivna

Анонимная исполнительница стремительно ворвалась в украинские чарты летом 2023 года, когда в соцсети TikTok начали вируситься ее треки "Я щаслива (Лікарі кажуть)", "Знайди мене", "Хто ти" и другие.

В феврале 2024-го таинственная артистка выиграла награду "Золотая Заря Лирум" в номинации "Дебют года". Забирать премию вместо нее вышла другая не менее известная певица - Маша Кондратенко.

С тех пор в общественности ведутся активные дискуссии о том, кто же на самом деле скрывается за амплуа Klavdia Petrivna.

Jerry Heil

Jerry Heil, которая в дуэте с alyona alyona участвовала в Евровидении-2024, именно во время большой войны стала самой востребованной молодой исполнительницей, покоряющей музыкальные чарты в Украине и за ее пределами.

Однако знаменитости пришлось пройти долгий путь становления как артистки и пережить множество неудач. В конце концов, поиски различных стилей и образов, эксперименты в творчестве привели к созданию той Jerry Heil, которую сейчас все прекрасно знают.

SKYLER

SKYLERR - новое имя в украинском шоу-бизнесе, которое зазвучало и "взлетело" именно во время войны благодаря дебютному хиту "Вечорниці".

За этим псевдонимом скрывается 23-летняя Валерия Кудрявец, родом из маленького города Белгород-Днестровский Одесской области. С восьми лет она маленькими шагами прокладывала свой путь к большому шоу-бизнесу.