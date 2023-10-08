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6 українських слів, які помилково вважаються суржиком. Перевірте себе

Які слова вважають суржиком (фото: vsiknygy.com.ua)
Автор: Василина Копитко

Не всі слова, які схожі у вимові на російські є суржиком. Деякі з них - спадок із праслов'янської мови. Щоб перевірити себе, варто визначити, чи в інших слов'янських мовах є слова з цим коренем, або чи в українській є сталі вирази з цим словом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Project r.i.d в Instagram.

Скала

Це слово походить від праслов'янського "skala" й первинно означало "щось відколоте", "щось розколоте".

Клоччя

Походить від праслов'янського klъkъ "клоччя, найпростіше прядиво", пов'язано з kolti "колоти". В інших слов'янських мовах також є слова із цим коренем.

Жар

Походить від праслов'янського žаrъ, це слово пов'язане з gorěti "горіти". У польській словенській та словацькій також є це слово.

Зола

Це слово походить від праслов'янського zola та пов'язано із zolto "золота", "zelenъ "зелений". В українській мові навіть є сталий вираз "золити голову".

Кусок

Походить від праслов'янської kоsati, пов'язане з kosъ "кусок". В інших мовах також є слова із цим коренем, а в українській навіть сталий вираз "ласий кусок".

Усі скриншоти зі сторінки Project r.i.d

 

Переглядайте також ще одну добірку слів, які вважаються російськими, але насправді такими не є.

Раніше ми ділились списком "українських" слів, які вигадала радянська влада, аби спаплюжити українську мову.

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