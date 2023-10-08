6 українських слів, які помилково вважаються суржиком. Перевірте себе

Скала

Це слово походить від праслов'янського "skala" й первинно означало "щось відколоте", "щось розколоте".

Клоччя

Походить від праслов'янського klъkъ "клоччя, найпростіше прядиво", пов'язано з kolti "колоти". В інших слов'янських мовах також є слова із цим коренем.

Жар

Походить від праслов'янського žаrъ, це слово пов'язане з gorěti "горіти". У польській словенській та словацькій також є це слово.

Зола

Це слово походить від праслов'янського zola та пов'язано із zolto "золота", "zelenъ "зелений". В українській мові навіть є сталий вираз "золити голову".

Кусок

Походить від праслов'янської kоsati, пов'язане з kosъ "кусок". В інших мовах також є слова із цим коренем, а в українській навіть сталий вираз "ласий кусок".

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