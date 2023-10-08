6 украинских слов, которые ошибочно считаются суржиком. Проверьте себя

"Скала"

Это слово произошло от праславянского "skala" и первично означало "нечто отколотое", "нечто расколотое".

"Клоччя"

Происходит от праславянского klъkъ "пакли, простейшая пряжа", связано с kolti "колоты". В других славянских языках тоже есть слова с этим корнем.

"Жар"

Происходит от праславянского žаrъ, это слово связано с goreti "гореть". В польском словенском и словацком также существует это слово.

"Зола"

Это слово происходит от праславянского zola и связано с zolto "золота", "zelenъ "зеленый". В украинском языке даже есть устойчивое выражение "золить голову".

"Кусок"

Происходит от праславянской kosati, связанной с kosъ "кусок". В других языках также есть слова с этим корнем, а в украинском даже устойчивое выражение "ласий кусок".

Все скриншоты на странице Project rid