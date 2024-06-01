6 тривожних ознак, що собаці потрібно терміново замінити корм

Вихованець став старшим

Кормів для собак у зоомагазинах безліч: від відносно дешевого до сорту "преміум". І всі без винятку виробники випускають корм для різних вікових категорій собак.

Зазвичай, це корм для цуценят (до року), для дорослих собак (до 7-8 років), і корм для літніх собак. Але, як ви розумієте, це досить умовний поділ.

Старіють тварини по-різному, і зовсім не обов'язково, що потрібно міняти корм строго після досягнення собакою восьмирічного віку.

Тьмяна шерсть, що линяє

Раціони, багаті незамінними жирними кислотами, є ключовим компонентом для підтримки шкіри собаки здоровою та шерсть у відмінній формі.

Багато кормів для собак розроблено з урахуванням покращення шкіри та шерсті. Шукайте дієту, що містить як омега-3, так і омега-6 жирні кислоти, щоб зробити шерсть вашої собаки блискучою та доглянутою.

Млявість і слабкість

Якщо ваша собака нещодавно пережила стресову подію, хворобу чи операцію, зрозуміло, що організм виснажений.

Дієти з високим вмістом антиоксидантів можуть допомогти посилити імунну систему, щоб прискорити одужання вашої собаки та миттєво поставити її на ноги.

Ветеринари зазначили, що собака, яка раптово стала млявою, потребує особливого догляду.

Шлунково-кишкові розлади

Хронічний метеоризм, рідкий стілець або бурчання в животі можуть бути результатом харчової непереносимості або низької якості їжі, якою ви годуєте свого улюбленця.

Розлад шлунково-кишкового тракту доставляє незручності власникам, а також тваринам. Рішення може бути перехід на корм для собак преміум-класу або дієту для чутливого шлунка, яка підходить саме вашому вихованцеві.

Збільшення ваги

Потрібно взяти за звичку регулярно зважувати вихованця, а результати записувати. Так ви будете бачити ситуацію в динаміці.

Якщо вага почала швидко додаватися - потрібно переглядати дієту. Потрібно підібрати "правильний" корм або скорегувати порцію. Важливо: собака не повинна відчувати себе голодною.

Алергія

Алергією страждають як люди, так і багато вихованців. Причина може ховатися в індивідуальній чутливості до того чи іншого інгредієнта. Це і який-небудь барвник або ароматизатор, або на пшеницю, зерно, інші злаки.

Спочатку спробуйте відмовитися від дешевих сортів або спробувати без злаковий корм.