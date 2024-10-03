Не робіть цю помилку! Які речі категорично не можна прати при 60 градусах

Температурні режими 40 та 60 градусів є найбільш популярними серед господинь під час прання одягу. Однак важливо знати, що деякі речі не можна прати при такій температурі, адже вони можуть втратити свої властивості або навіть пошкодитися.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає, які саме речі не варто прати при 60 градусах, і які тканини слід прати за іншими режимами.

Які речі не можна прати при 60 градусах

Деякі види тканин просто не переносять високу температуру. Ось чотири види матеріалів, які не варто прати при 60 градусах:

Синтетика: така тканина втрачає форму і колір, незалежно від тривалості прання. Оптимальна температура для синтетики - 30-40 градусів.

така тканина втрачає форму і колір, незалежно від тривалості прання. Оптимальна температура для синтетики - 30-40 градусів. Батист, бамбук, поплін: ці тканини, хоча й виглядають добре відразу після прання, починають швидше зношуватися при високій температурі. Оптимально прати їх при 40 градусах.

ці тканини, хоча й виглядають добре відразу після прання, починають швидше зношуватися при високій температурі. Оптимально прати їх при 40 градусах. Шовк: шовкові вироби категорично не можна піддавати впливу високих температур. Найкраще прати при 30 градусах, щоб зберегти їх ніжність та еластичність.

шовкові вироби категорично не можна піддавати впливу високих температур. Найкраще прати при 30 градусах, щоб зберегти їх ніжність та еластичність. Тюль, віскоза, мереживо, вовна: ці матеріали можуть розтягнутися або "сісти".

Тому варто прати їх при температурі не вище 30 градусів і тривалістю прання не більше 50 хвилин.

Якщо ви сумніваєтеся, чи можна прати конкретну річ при 60 градусах, краще не ризикувати і обирати нижчий температурний режим.

Що можна прати при 60 градусах

Є такі речі, для яких прання при 60 градусах не є шкідливим.

Дитячий одяг з натуральних тканин: температура 60 градусів допоможе ефективно знищити бактерії, які можуть знаходитися на одязі, і тому є оптимальною для прання дитячих речей.

Джинси: їх також можна прати при 60 градусах, але це має бути максимальний поріг, інакше вони можуть "сісти".

Щодо трусів, важливо звертати увагу на склад тканини. Синтетику краще прати при температурі 30-40 градусів, а ось натуральна бавовна витримує прання при 60 градусах (для білого навіть можливо прати при 90 градусах).

Температура прання залежить від типу тканини одягу (фото: Freepik.com)

Як прати постільну білизну при 60 градусах та що робити з рушниками

Щоб з'ясувати, чи можна прати постільну білизну при 60 градусах, важливо розуміти, з якої саме тканини вона зроблена.

Льон та біла бавовна: витримують температури від 60 градусів і вище.

Звичайна бавовна, бязь, сатин, поплін: оптимально прати при температурі не вище 40 градусів.

Таким чином, перш ніж завантажити білизну в пральну машину, обов'язково перевірте етикетку на виробі та ознайомтеся зі складом тканини.

Щодо рушників, то білі рушники можна прати при температурі до 90 градусів, а для кольорових максимально допустимий поріг - 60 градусів.

Бавовняні рушники "люблять" гаряче прання, тому при 60 градусах з ними нічого поганого не станеться.