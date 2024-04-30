6 блюд, которые нельзя готовить на Пасху

Наверное, почти каждый на Пасху будет нести в церковь на освящение паски, крашеные вареные яйца - крашанки, а то и даже мясо. Однако не все привычные продукты можно готовить и тем более освящать в Пасху.

О том, какие продукты нельзя готовить и освящать на Пасху, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что нельзя готовить в Пасху

Хотя непременный атрибут Пасхи, паску, и освящают, и едят, готовят ее обязательно заранее - а именно в среду, четверг и субботу. Считалось, что больше всего подходит для выпечки Чистый четверг, ведь тогда паска будет удачной. А вот выпекать паски в воскресенье нельзя.

Крашанки, которые также кладут в праздничную корзину, тоже красят до воскресенья, в Пасху их запрещено варить и раскрашивать.

Кроме этого, Пасха считается светлым днем, в который следует воздержаться от работы и приготовления - и, соответственно, все блюда пытались готовить заранее, чтобы в воскресенье их лишь слегка разогреть или употребить в пищу холодными.

Что нельзя освящать и даже есть

Шашлык

Традиция делать шашлыки к Пасхе возникла только во второй половине 20 века - однако это светская, отнюдь не религиозная традиция, его не готовили на Пасху.

Но даже если кто-то все же хочет полакомиться таким почти летним блюдом, шашлык, в отличие от запеченной ветчины, не кладут в пасхальную корзину.

Кровянка

Несмотря на то, что можно освящать колбасы, копченое мясо и даже сало, такую колбасу не кладут в праздничную корзину, не употребляют в пищу и не готовят в Пасху.

Причина достаточно проста - согласно церковным запретам, нельзя освящать блюда с кровью животных.

Алкоголь

Следует помнить о том, что Пасха - не повод для чересчур шумных празднований, которыми их может сделать алкоголь. Так что алкоголь, кроме кагора, не освящают и не употребляют на Пасху.

Борщ

Борщ, который был ритуальным блюдом, могли есть как в обычные, так и праздничные дни, например, на Святвечер, Рождество - и на Пасху. К тому же к праздникам, заблаговременно, борщ готовили непременно мясной - со свининой, с говядиной, или хотя бы с курятиной.

Однако хотя прямого запрета для этого традиционного блюда нет, в корзину посуду с ним тоже не ставят.

Супы

Суп не был таким ритуальным блюдом, как борщ - поэтому предпочтение в приготовлении отдавали второму. Хотя суп можно употреблять в Пасху, его не освящают.

К тому же готовить суп могли либо до Пасхи, либо после - как вот косаш-левеш, который делали на бульоне из освященного копченого мяса.

Салаты

Салаты, особенно свеклу с хреном, и готовят, и едят в Пасху. Такие блюда не отнимают много усилий, а хрен даже освящали, объясняя это христианскими легендами.

Однако салаты, как и другие овощи и фрукты, не освящают - ведь такие продукты и блюда не были под запретом в период поста.