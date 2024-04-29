Великдень 2024: коли треба пекти паску, щоб не було гріха

В Україні зараз почався Страсний тиждень. За християнською традицією перед Великоднем печуть паску, яка є символом Царства Небесного та Воскресіння.

В тексті використані дані з сайтів ПЦУ та інші.

Коли треба пекти паски, щоб не було гріха - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли можна пекти паски

Паски зазвичай випікають у середу, Чистий четвер та суботу. Багато людей вважають, що саме Великий четвер має особливе значення. З ранку важливо прийняти ванну, щоб очистити себе від гріхів, а потім цілий день присвятити підготовці до свята.

Велика субота є останнім днем для приготування пасок, оскільки на свято вже нічого не випікають. Більшість господинь випікає паски саме за день до свята, щоб вони зберегли свою свіжість та м'якість.

Важливо випікати паски з щирою молитвою і чистими думками. Віряни вважають, що під час приготування тіста не слід сваритися або кричати.

Наші бабусі та прабабусі завжди казали, що зовнішній вигляд готової паски може передбачити майбутнє сім'ї. Рівна, красива паска символізувала любов і добробут, тоді як нерівна або некрасива - може передбачати сварки та розчарування.

Борошно для паски в будинок заносять ще ввечері. Щоб було тепле. Тоді тісто краще підніметься.

"Місити доти, поки не буде капати зі стелі... а я прийшла молода до неї за невістку, і думаю - як це капати зі стелі. Замішую-замішую, а зі стелі не капає, тільки тоді я додумалась - треба, щоб з обличчя капало", - жартує господиня.

Згодом тісто заговорюють: "Роби, пасочко, красна, як сонечко, пухка, як пір'ячко, і чистенька, як зілля".

Чи можна випікати паску у Страсну п'ятницю?

Хоча у православній церкві немає специфічних правил щодо випікання пасок, в народі досі дотримуються стародавніх традицій, які багато хто вважає за краще не змінювати.

Щодо Страсної п'ятниці часто є розбіжності. Деякі віряни вважають, що паски, спечені в цей день, набувають особливої сили і ніколи не псуються.

Проте інші сприймають Страсну п'ятницю як день скорботи - це день розп'яття Ісуса на хресті та одночасно найсуворіший день посту. У цей день заборонено проводити будь-які роботи вдома, влаштовувати веселощі та шумні застілля