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6 способів зробити суп дуже ситним без м'яса

Суп може бути достатньо ситним без м'яса (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Суп - поширена перша страва, який зазвичай готують на м'ясному бульйоні, з куркою, свининою чи іншим видом м'яса. Але зробити суп ситним можна навіть без м'яса.

Про те, як зробити суп ситним без м'яса, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Додати баклажани

Баклажани мають м'ясисту текстуру та землистий, пікантний смак. Цей універсальний овоч можна готувати різними способами, від обсмаження на грилі та запікання до смаження у фритюрі і навіть фарширування (подібно до фаршированої курячої грудки).

Хоча суп з баклажанами може здаватися чимось незвичним, це досить смачна і ситна страва. Щоб приготувати суп з баклажанами, краще використовувати м'ясний бульйон та попередньо присмажити баклажани.

Додати гриби

Гриби досить часто використовуються як замінник м'ясу в перших і других стравах. Подрібнені або нарізані гриби мають м'ясисту текстуру та земляний, димчастий смак, який добре пасує до ситної страви замість м'яса.

Додати сою

Ці бобові містять напрочуд багато білка - 9 грамів на 1/2 склянки вареної сої. Щільна текстура і пряний смак роблять сою гарною заміною яловичому фаршу в багатьох рецептах, таких як пастуший пиріг, сочевичні бургери з патисонами, а також суп без м'яса.

Зазвичай сочевицю можна купити в сушеному вигляді, проте її можна і консервувати.

Додати квасолю

Подібно до сочевиці, квасоля є гарною заміною яловичині в багатьох рецептах. Квасоля містить близько 8 грамів білка і 8 грамів клітковини на порцію в 1/2 склянки, хоча цей показник може дещо відрізнятися залежно від сорту квасолі.

Тож, щоб зробити суп ситним без м'яса, можна додати в страву квасолю.

Додати цвітну капусту

Цвітна капуста - м'який овоч, який має репутацію інгредієнта, здатного непомітно замінити певні продукти, такі як картопля і навіть скоринка для піци.

Цвітна капуста також замінює курку в бургерах з цвітною капустою і є овочевою альтернативою для "м'ясних фрикадельок". Крім цього, цвітну капусту можна додати в суп без м'яса, щоб зробити його ситнішим.

Додати тофу

Хоча тофу не можна вважати овочем, він має рослинну основу і виготовляються з соєвих бобів. Подібно до курятини, цей вегетаріанський білок на основі сої набуває смаку того, з чим його приправляють і готують.

Попри те, що тофу часто використовують в салатах або з гарніром замість м'яса, з цим продуктом можна приготувати ситний і смачний суп. 

До речі, раніше ми розповідали про те, як готувати домашній кетчуп.

До того ж писали про найкращий спосіб приготування броколі.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: EatingWell, OneGreenPlanet.

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