6 способов сделать суп очень сытным без мяса

Добавить баклажаны

Баклажаны имеют мясистую текстуру и землистый, пикантный вкус. Этот универсальный овощ можно готовить разными способами, от обжарки на гриле и запекания до жарки во фритюре и даже фаршировки (подобно фаршированной куриной грудке).

Хотя суп с баклажанами может казаться чем-то необычным, это довольно вкусное и сытное блюдо. Чтобы приготовить суп с баклажанами, лучше использовать мясной бульон и предварительно поджарить баклажаны.

Добавить грибы

Грибы довольно часто используются в качестве заменителя мяса в первых и вторых блюдах. Измельченные или нарезанные грибы имеют мясистую текстуру и земляной, дымчатый вкус, который хорошо подходит к сытному блюду вместо мяса.

Добавить сою

Эти бобовые содержат удивительно много белка - 9 граммов на 1/2 стакана вареной сои. Плотная текстура и пряный вкус делают своей хорошей заменой говяжьему фаршу во многих рецептах, таких как пастуший пирог, чечевичные бургеры с патиссонами, а также суп без мяса.

Обычно чечевицу можно купить в сушеном виде, однако ее можно и консервировать.

Добавить фасоль

Подобно чечевице, фасоль является хорошей заменой говядины во многих рецептах. Фасоль содержит около 8 г белка и 8 г клетчатки на порцию в 1/2 стакана, хотя этот показатель может несколько отличаться в зависимости от сорта фасоли.

Поэтому, чтобы сделать суп сытным без мяса, можно добавить в блюдо фасоль.

Добавить цветную капусту

Цветная капуста - мягкий овощ, имеющий репутацию ингредиента, способного незаметно заменить определенные продукты, такие как картофель и даже корочка для пиццы.

Цветная капуста также заменяет курицу в бургерах с цветной капустой и является овощной альтернативой для "мясных фрикаделек". Кроме этого, цветную капусту можно добавить в суп без мяса, чтобы сделать его сытнее.

Добавить тофу

Хотя тофу нельзя считать овощем, он имеет растительную основу и изготавливается из соевых бобов. Подобно курятине, этот вегетарианский белок на основе сои приобретает вкус того, с чем его приправляют и готовят.

Несмотря на то, что тофу часто используют в салатах или с гарниром вместо мяса, с этим продуктом можно приготовить сытный и вкусный суп.