6 способів почистити молоду картоплю без зайвих зусиль

Промити під проточною водою

Потік води під сильним тиском може змити шкірку з молодої картоплі. Проте не обов'язково класти бульби в посудомийну машину - залишки мийного засобу шкідливі для плодів.

Безпечніше перекласти картоплини друшляк та поставити під холодну воду з крана. Щоб зняти шкірку з усіх боків картоплі, Бульба треба перевертати.

Пошкрябати ножем

Зняти шкірку з молодої картоплі ножем - найбільш поширений спосіб. На відміну від зрілої картоплі, шкірку молодої не зрізають разом з м'якою частиною, а знімають, шкрябаючи поверхню. Втім, цей метод підійде тільки для невеликої кількості картоплин.

Потерти щіткою

Один зі швидких способів почистити бульби молодої картоплі - скористатися щіткою з пластиковою щетиною, наприклад, для миття посуду. Крім цього, можна використати металеву вату або жорстку губку для миття посуду.

Чистити картоплю щіткою потрібно під час миття, що поєднує одразу два етапи очищення. До того ж вода допомагає зняти шкірку.

Потерти рукавичками

Замість щіток можна використати рукавички зі щільної тканини, наприклад, для гарячого посуду. Завдяки цупким волокнам, рукавички чіпляють та знімають шкірку. Найкраще використовувати цей спосіб з водою, щоб позбутися бруду з бульб.

Чистити молоду картоплю легше, ніж зрілу (ілюстративне фото: Freepik)

Ошпарити

Ошпарювання допомагає відшарувати шкірку молодої картоплі, після чого її легко зняти. Щоб почистити картоплини таким способом, бульби кладуть в каструлю з окропом, трохи проварюють, а потім, переклавши в друшляк, ставлять під холодну воду.

Різка зміна температури полегшує відлипання шкірки від молодих картоплин. Таку картоплю можна промити або протерти серветкою.

Перемішати з сіллю

Сіль діє як скраб, пошкоджуючи шкірку молодої картоплі, завдяки чому бульби легко чистяться.

Щоб позбутися шкірки на картоплинах, промиті та підсушені бульби висипають у велику каструлю або поліетиленовий пакет та присипають сіллю великого розміру. Замість кухонної солі також цілком можна використовувати морську.

Після чого посуд або упакування закривають та енергійно струшують, щоб перемішати картоплини з сіллю. Очищену картоплю промивають та використовують для приготування страви.