6 способов почистить молодой картофель без лишних усилий

Промыть под проточной водой

Поток воды под сильным давлением может смыть кожуру с молодого картофеля. Однако необязательно класть клубни в посудомоечную машину - остатки моющего средства вредны для плодов.

Безопаснее переложить картофелины дуршлаг и поставить под холодную воду из крана. Чтобы снять кожуру со всех сторон картофеля, картофель надо переворачивать.

Поцарапать ножом

Снять кожицу с молодого картофеля ножом - наиболее распространенный способ. В отличие от зрелого картофеля, кожуру молодого не срезают вместе с мягкой частью, а снимают, царапая поверхность. Впрочем, этот метод подойдет только для небольшого количества картофелин.

Потереть щеткой

Один из быстрых способов почистить клубни молодого картофеля - воспользоваться щеткой с пластиковой щетиной, например, для мытья посуды. Кроме этого, можно использовать металлическую вату или жесткую губку для мытья посуды.

Чистить картофель щеткой нужно во время мытья, что объединяет сразу два этапа очистки. К тому же вода помогает снять кожуру.

Потереть перчатками

Вместо щеток можно использовать перчатки из плотной ткани, например, для горячей посуды. Благодаря плотным волокнам перчатки цепляют и снимают кожуру. Лучше всего использовать этот способ с водой, чтобы избавиться от грязи из клубней.

Чистить молодой картофель легче зрелого (иллюстративное фото: Freepik)

Ошпарить

Ошпаривание помогает отслоить кожуру молодого картофеля, после чего его легко снять. Чтобы почистить картофелины таким способом, клубни кладут в кастрюлю с кипятком, немного проваривают, а затем, переложив в дуршлаг, ставят под холодную воду.

Резкое изменение температуры облегчает отлипание кожуры от молодых картофелин. Такой картофель можно промыть или протереть салфеткой.

Перемешать с солью

Соль действует как скраб, повреждая кожуру молодого картофеля, благодаря чему клубни легко чистятся.

Чтобы избавиться от кожицы на картофелине, промытые и подсушенные клубни высыпают в большую кастрюлю или полиэтиленовый пакет и присыпают солью большого размера. Вместо поваренной соли тоже вполне можно использовать морскую.

После чего посуду или упаковку закрывают и энергично встряхивают, чтобы перемешать картофелины с солью. Очищенный картофель промывают и используют для приготовления блюда.