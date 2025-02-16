6 способів підтримати чоловіка у важкий період життя. І не тільки тоді

Варто зазначити один важливий нюанс: чоловіка варто підтримувати не лише в кризові моменти, а й у звичайні дні - у його маленьких успіхах і навіть у рутині.

Тоді важких періодів буде менше, а якщо вони й настануть, він буде сприймати їх легше, бо знатиме, що поруч є той, хто вірить у нього завжди.

Як підтримати чоловіка?

Просто будьте поруч

Іноді слова зайві. Чоловік не завжди потребує порад чи рішень. Йому важливо знати, що поруч є людина, яка його розуміє і не засуджує.

"Це стосується не лише важких моментів, а й звичайних буднів - коли він працює, займається своїми справами чи просто мовчки сидить поруч", - каже коуч.

Слухайте, а не виправляйте

"Коли чоловік ділиться переживаннями, не поспішайте казати: "Та все буде добре" або "Не бери близько до серця". Краще скажіть: "Я бачу, що тобі нелегко. Хочеш поговорити?" А якщо він мовчить - просто дозвольте йому це", - радить експерт.

Але так само важливо слухати його і в моменти радості. Якщо він розповідає про свій маленький успіх, навіть дрібницю - порадійте разом із ним.

Підкреслюйте його силу та цінність

У важкі моменти чоловіки можуть сумніватися в собі. Фрази на кшталт "Я в тебе вірю", "Ти сильний", "Я знаю, що ти впораєшся" дають внутрішню опору.

"Але ще важливіше говорити це не лише тоді, коли він у кризі, а й у звичайні дні. Підтримка у дрібницях створює ґрунт для впевненості", - підкреслює коуч.

Маленькі жести турботи

Його улюблена страва, попрасована сорочка, легкий дотик, смс із текстом "Ти - найкращий" посеред робочого дня - усе це показує, що він для вас важливий. І якщо така підтримка є у спокійні дні, у складні моменти він знатиме: він не сам.

Радійте його досягненням

Якщо чоловік щось зробив добре - помічайте це. Не лише грандіозні перемоги, а й маленькі кроки.

"Якщо ви будете його натхненням у звичайні дні, у важкі моменти він не здаватиметься, бо буде знати, що його зусилля цінуються", - каже фахівець.

Не сприймайте його замкненість на свій рахунок

Якщо він мовчить або відсторонений, це не означає, що він вас розлюбив чи навмисне уникає. Іноді чоловіки переживають все всередині. Але якщо він знає, що ви поруч не лише тоді, коли йому погано, а й у моменти радості, він не буде боятися відкриватися.

Чому важливо підтримувати не лише у важкі періоди?

Чоловік, який відчуває підтримку щодня, не ламається так легко. Він знає, що поруч є людина, яка в нього вірить не тільки тоді, коли він на дні, а й тоді, коли просто живе.

"Це додає йому впевненості, сил і бажання рухатися вперед. А головне - це робить його щасливим. А щасливий чоловік - це міцні стосунки, наповнені любов’ю та довірою", - підкреслює Віталій Курсік.