5 помилок у спілкуванні з чоловіком, які можуть його відштовхнути

Жінки часто скаржаться, що чоловік став холодним, байдужим або віддалився. Але іноді причина не в ньому, а в тому, як побудоване спілкування у стосунках.

Які помилки у спілкуванні можуть відштовхнути навіть найбільш люблячого партнера, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Постійна критика

Чоловіки не ідеальні, але якщо він чує лише зауваження на свою адресу ("Ти не так зробив", "Знову забув", "Чому ти завжди…"), у нього виникає відчуття, що його зусилля не цінуються.

"Коли критики більше, ніж підтримки, чоловік починає уникати розмов", - пояснює експерт.

Звинувачення замість діалогу

Фрази на кшталт "Ти мене не цінуєш", "Тобі на мене байдуже" змушують чоловіка захищатися, а не розв'язувати проблему.

"Замість цього краще говорити про свої почуття: "Мені бракує твоєї уваги" або "Я хочу більше часу з тобою", - радить коуч.

Говорити натяками

Чоловіки мислять прямолінійно. Якщо жінка каже "Ну ти ж сам розумієш…" або "Якщо ти мене кохаєш, то здогадаєшся", він може просто не зрозуміти. Прямота й відкритість значно полегшують спілкування.

Спілкування тільки через претензії

Якщо розмови зводяться лише до проблем, побутових питань і претензій, чоловік поступово втрачає бажання спілкуватися.

"Зрозумійте, чоловікові потрібні не лише завдання та вимоги, а й легкість, гумор, підтримка", - наголошує коуч.

Ігнорування його почуттів

Чоловіки не завжди показують емоції, але це не означає, що їм не боляче. Якщо він розповідає про свої труднощі, а жінка відповідає: "Та що ти знаєш про проблеми?" або "Могло бути й гірше", це закриває його ще більше.

"Головне правило в спілкуванні - повага, підтримка та чесність. Стосунки стають міцнішими, коли партнери не воюють, а намагаються розуміти один одного", - резюмує Віталій Курсік.