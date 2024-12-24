6 способів, які допоможуть легко вкласти дитину спати

Легкий масаж

Погладьте дитину по спинці, ручкам і ніжкам, використовуючи дитячий крем або олійку. Під час масажу співайте колискову або розмовляйте з крихіткою ніжним голосом.

Монотонні звуки

Дітям, щоб заснути, не завжди потрібна абсолютна тиша. Іноді вони краще сплять під шум пилососа або радіо. Знайдіть "свій" звук і тихенько вмикайте його, вкладаючи дитину до ліжечка.

Закриті штори

Інколи вкласти однорічну дитину спати вдень - непросте завдання, адже вони дуже чутливі до сонячного світла. Тому виберіть для дитячої кімнати щільні штори й закривайте їх, наче демонструючи, що настав час відпочинку.