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6 способів, які допоможуть легко вкласти дитину спати

Як швидко вкласти дитину спати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Основна проблема, з якою стикаються багато батьків - вкладання дитини на сон. Експерти поділились способами, які допоможуть зробити це легко та без істерик дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Легкий масаж

Погладьте дитину по спинці, ручкам і ніжкам, використовуючи дитячий крем або олійку. Під час масажу співайте колискову або розмовляйте з крихіткою ніжним голосом.

Монотонні звуки

Дітям, щоб заснути, не завжди потрібна абсолютна тиша. Іноді вони краще сплять під шум пилососа або радіо. Знайдіть "свій" звук і тихенько вмикайте його, вкладаючи дитину до ліжечка.

Закриті штори

Інколи вкласти однорічну дитину спати вдень - непросте завдання, адже вони дуже чутливі до сонячного світла. Тому виберіть для дитячої кімнати щільні штори й закривайте їх, наче демонструючи, що настав час відпочинку.

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