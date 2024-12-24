6 способів, які допоможуть легко вкласти дитину спати

Основна проблема, з якою стикаються багато батьків - вкладання дитини на сон. Експерти поділились способами, які допоможуть зробити це легко та без істерик дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Погладьте дитину по спинці, ручкам і ніжкам, використовуючи дитячий крем або олійку. Під час масажу співайте колискову або розмовляйте з крихіткою ніжним голосом.
Дітям, щоб заснути, не завжди потрібна абсолютна тиша. Іноді вони краще сплять під шум пилососа або радіо. Знайдіть "свій" звук і тихенько вмикайте його, вкладаючи дитину до ліжечка.
Інколи вкласти однорічну дитину спати вдень - непросте завдання, адже вони дуже чутливі до сонячного світла. Тому виберіть для дитячої кімнати щільні штори й закривайте їх, наче демонструючи, що настав час відпочинку.
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