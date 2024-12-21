Експерт поділився правилом денного сну, яке знижує тиск і запобігає втомі
Повноцінний сон дуже важливий для загального стану здоров'я. Лікар назвав дієве правило денного сну, яке знижує артеріальний тиск і дає відчуття бадьорості.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health Harvard.
Важливість денного сну
Доктор Согол Джавагері, доцент Гарвардської медичної школи, розповів, що поглиблений сон виникає, коли ви спите від 10 до 30 хвилин. До того ж не варто спати довше цього, коли ви хочете просто подрімати в обід.
Сон протягом цього періоду часу може ефективно підвищити рівень пильності та концентрації. Це дозволить тілу та розуму відпочити, не входячи в більш глибокі стадії сну.
Як тільки ви входите в глибокий сон - зазвичай приблизно через 30 хвилин після того, як ви заснули, ви відчуєте "інерцію сну" після пробудження.
Інерція сну - це відчуття сонливості, яке може виникнути, коли ви прокидаєтеся. Коли ви відчуваєте тимчасову дезорієнтацію, може знадобитися від 30 до 60 хвилин, щоб оговтатися від інерції сну.
Багато хто не знає, але дрімання вдень має багато переваг, таких як покращення настрою, уникнення відчуття втоми та підвищення пильності.
Інші дослідження показали, що дрімання вдень може допомогти знизити артеріальний тиск і покращити здоров’я серця.
Дослідники виявили, що пілоти, які спали 20-30 хвилин в обід, були на 50% більш пильними та на 30% більш досвідченими у своїй роботі, ніж пілоти, які не спали.
Скільки повинен тривати сон в обід
Спробуйте спати в обід від 10 до 30 хвилин. Оскільки вчені з'ясували, що дорослі, які дрімали довше 30 хвилин, частіше відчували підвищення артеріального тиску та рівня цукру в крові.
Експерти кажуть, що варто спати приблизно з 13:00 до 15:00, оскільки саме тоді тіло відчуває природний спад енергії. Ви також повинні уникати дрімати пізніше вдень. Причиною цього є те, що це може заважати нічному сну.
Як швидко заснути
Знайдіть тихе, темне та комфортне місце, де вам ніхто не заважатиме. Якщо ви перебуваєте в яскравому чи шумному місці, подумайте про використання маски для очей.
Важливо, якщо ви часто відчуваєте втому, попри зміни способу життя та гарний нічний відпочинок, це може бути ознакою апное сну. Це загальний розлад, який змушує людей зупиняти дихання на короткий проміжок часу під час сну.
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