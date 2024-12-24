6 способов, которые помогут легко уложить ребенка спать

Легкий массаж

Погладьте ребенка по спинке, ручкам и ножкам, используя детский крем или масло. Во время массажа пойте колыбельную или разговаривайте нежным голосом.

Монотонные звуки

Детям, чтобы заснуть, не всегда нужна абсолютная тишина. Иногда они лучше спят под шум пылесоса или радио. Найдите "свой" звук и тихонько включайте его, укладывая ребенка в кроватку.

Закрытые шторы

Иногда уложить годовалого ребенка спать днем - непростая задача, ведь они очень чувствительны к солнечному свету. Поэтому выберите для детской комнаты плотные шторы и закрывайте их, как бы демонстрируя, что пришло время отдыха.