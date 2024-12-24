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6 способов, которые помогут легко уложить ребенка спать

Как быстро уложить ребенка спать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Основная проблема, с которой сталкиваются многие родители - укладывание ребенка на сон. Эксперты поделились способами, которые помогут сделать это легко и без истерик детей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Легкий массаж

Погладьте ребенка по спинке, ручкам и ножкам, используя детский крем или масло. Во время массажа пойте колыбельную или разговаривайте нежным голосом.

Монотонные звуки

Детям, чтобы заснуть, не всегда нужна абсолютная тишина. Иногда они лучше спят под шум пылесоса или радио. Найдите "свой" звук и тихонько включайте его, укладывая ребенка в кроватку.

Закрытые шторы

Иногда уложить годовалого ребенка спать днем - непростая задача, ведь они очень чувствительны к солнечному свету. Поэтому выберите для детской комнаты плотные шторы и закрывайте их, как бы демонстрируя, что пришло время отдыха.

 

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