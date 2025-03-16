6 щоденних справ, які можна легко перетворити на тренування

Покупки продуктів

Тренер Марвін Ніксо розповів, що багато хто вважає покупки продуктів одним із найпростіших завдань. Однак, ця справа насправді може допомогти вам спалити калорії та наростити м’язи, якщо ви робите це правильно.

Для початку ви можете піти до продуктового магазину, а не їхати автомобілем. Ходьба спалює калорії та є хорошою вправою для серцево-судинної системи, крім того, ви будете купувати лише ту їжу, яку можете взяти з собою, тож ви будете їсти лише найкращу.

Ви також спалите додаткові калорії, несучи продукти додому.

Вигулювання собаки

Якщо у вас є собака, то ви знаєте, наскільки важливо виводити тварину на прогулянку. Це також є чудовою можливістю для вас, щоб підвищити частоту серцевих скорочень.

Експерт рекомендує ходити або бігати з собакою..

Виконання доручень

Замість того, щоб вирішувати всі свої справи на автомобілі, краще їздити на велосипеді. Навіть неспішна прогулянка на велосипеді містом - це хороша вправа, яка також служить для приємної зміни обстановки.

Наприклад, якщо вам потрібно надіслати листа, їдьте на велосипеді до пошти.

Поїздка на роботу

Робота може стати чудовим джерелом кардіотренувань. Якщо є пагорби, то потрібно працювати в різних зонах частоти серцевих скорочень, що чудово впливає на серцево-судинну систему.

Зустрічі з друзями чи родиною

Замість того, щоб дзвонити друзям або родині, подумайте про те, щоб поговорити під час прогулянки. Попри те, що ходьба є повільним кардіотренуванням у стабільному стані, вона все одно підвищує частоту серцевих скорочень вище рівня спокою та є основою для інших кардіотренувань, до яких ви можете переходити пізніше.

Пральня

Прання може вважатися роботою у вашому повсякденному житті, але воно також може служити тренуванням. Тренер Стефані Мансур рекомендує робити 10 присідань щоразу, коли ви кладете жменю одягу в пральну машину, а потім знову, коли кладете цей одяг у сушильну машину.

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