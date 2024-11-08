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6 сериалов о загробном мире, богах и поводах. Небанальная подборка на выходные

Пятница 08 ноября 2024 19:44
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6 сериалов о загробном мире, богах и поводах. Небанальная подборка на выходные Что посмотреть с друзьями (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете смешной сериал на вечер, вас точно заинтересуют истории, в которых главные персонажи попадают в загробный мир, но при этом сталкиваются с очень забавными приключениями. Не все истории о жизни "после" грустные, сюжетов немало.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 6 небанальных сериалов о загробной жизни, богах и даже альтернативном мире, в котором всем правят новейшие технологии.

"В лучшем месте"

Сериал начинается с того, что главная героиня попадает под грузовик и гибнет. А потом она понимает, что оказалась в раю. Впрочем, не все так просто. Рай становится ее личным адом, а потом ей приходится понять, как выпутаться из этой ловушки.

"Каос"

Новый и смешной сериал расскажет о древнегреческих богах, якобы живущих в реальном мире. Однажды Зевс начинает понимать, что теряет власть. И тогда он начинает делать все, что пожелает. И люди, банально уставшие от богов, бросят Зевсу вызов.

"Загрузка"

В этом сериале вы увидите необычный загробный мир. Человек может жить вечно, но только если у него деньги. Его просто "загружают" в систему. И главный герой, который загадочно погибает, должен выяснить, какие тайны скрывают те, в чьих руках все мертвецы.

"Призраки"

А эта комедийная история расскажет о том, что загробный мир не всегда скрыт от глаз человека. Одна женщина, которая вместе с мужем переехала в загородный особняк, внезапно видит немало странных "соседей". Окажется, что привидения "застряли" в реальной жизни, а она должна им помочь.

"Чудотворцы"

Сюжет поразит и насмешит. Вас ждет история о рае и Боге, который решил уничтожить Землю. Спасти человечество могут только два ангела. Они заключают пари с Богом и должны доказать, что не все еще потеряно.

"Добрые предвестники"

А этот сериал понравится тем, кто любит юмор и мистику. В центре сюжета - ангел и демон, которые узнают, что уже очень скоро мир исчезнет. Они хотят остановить Апокалипсис, но без курьезов не обойдется.

Напомним, ранее мы называли 7 топовых сериалов о маньяках.

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