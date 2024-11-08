6 сериалов о загробном мире, богах и поводах. Небанальная подборка на выходные
Если вы ищете смешной сериал на вечер, вас точно заинтересуют истории, в которых главные персонажи попадают в загробный мир, но при этом сталкиваются с очень забавными приключениями. Не все истории о жизни "после" грустные, сюжетов немало.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 6 небанальных сериалов о загробной жизни, богах и даже альтернативном мире, в котором всем правят новейшие технологии.
"В лучшем месте"
Сериал начинается с того, что главная героиня попадает под грузовик и гибнет. А потом она понимает, что оказалась в раю. Впрочем, не все так просто. Рай становится ее личным адом, а потом ей приходится понять, как выпутаться из этой ловушки.
"Каос"
Новый и смешной сериал расскажет о древнегреческих богах, якобы живущих в реальном мире. Однажды Зевс начинает понимать, что теряет власть. И тогда он начинает делать все, что пожелает. И люди, банально уставшие от богов, бросят Зевсу вызов.
"Загрузка"
В этом сериале вы увидите необычный загробный мир. Человек может жить вечно, но только если у него деньги. Его просто "загружают" в систему. И главный герой, который загадочно погибает, должен выяснить, какие тайны скрывают те, в чьих руках все мертвецы.
"Призраки"
А эта комедийная история расскажет о том, что загробный мир не всегда скрыт от глаз человека. Одна женщина, которая вместе с мужем переехала в загородный особняк, внезапно видит немало странных "соседей". Окажется, что привидения "застряли" в реальной жизни, а она должна им помочь.
"Чудотворцы"
Сюжет поразит и насмешит. Вас ждет история о рае и Боге, который решил уничтожить Землю. Спасти человечество могут только два ангела. Они заключают пари с Богом и должны доказать, что не все еще потеряно.
"Добрые предвестники"
А этот сериал понравится тем, кто любит юмор и мистику. В центре сюжета - ангел и демон, которые узнают, что уже очень скоро мир исчезнет. Они хотят остановить Апокалипсис, но без курьезов не обойдется.
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