6 серіалів, від яких голова йде обертом. Триматимуть в напрузі аж до фіналу

"Грішниця" (Грішники)

Ця детективна драма розповість вам про жінку, яка ніколи не підозрювала, що в її житті було щось особливе. Син, маленьке містечко, рутина - нічого, що викликало б цікавість. Але є дивні спогади, які не дають головній героїні зрозуміти, що ж приховує її минуле.

"Пітьма"

Все починається з містичного зникнення. Підлітка шукають всі, а його друзі настільки стурбовані інцидентом, що забувають про власну безпеку. Вони опиняться в лісі, який приховує дещо жахливе. І вижити зможуть не всі.

"Привиди будинку на пагорбі"

Історія створення цього серіалу може налякати, особливо коли ви дізнаєтеся про неї на початку перегляду першого епізоду. Автор роману, за яким зняли цей трилер, описував події, які пригадав зі свого дитинства. Колись він жив у дуже моторошному будинку, там навіть загинула людина.

"Зло"

А цей серіал сподобається всім, хто любить трилери та детективи. В центрі сюжету психолог і журналістка, які разом мусять розслідувати дуже містичну подію. Але чи зможе скептик зрозуміти потойбічне?

"Темна матерія"

Містичий детектив розповість про чоловіка, який опиниться в альтернативному світі. Він потрапить туди випадково, але чи зможе повернутися до реального життя? Головний герой навіть не підозрює, які пригоди та небезпеки на нього чекають.

"Касл-Рок"

Психологічний трилер триматиме вас у напрузі з першої серії та до останнього кадру. Сюжет зосереджено навколо боротьби темряви зі злом, але ви не зумієте спрогнозувати, чим усе це закінчиться. Готуйтеся дивуватися!