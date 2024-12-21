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6 сериалов, от которых голова идет кругом. Будут держать в напряжении вплоть до финала

Интересные сериалы на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы хотите посмотреть сериал, который поразит невероятным сюжетом и заставит затаить дыхание, вам идеально подойдут мистические истории. Они могут быть детективными и даже жуткими.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас лучшие сериалы с запутанным сюжетом, которые достойны внимания.

"Грешница" (Грешники)

Эта детективная драма расскажет вам о женщине, которая никогда не подозревала, что в ее жизни было что-то особенное. Сын, маленький городок, рутина - ничего, что вызвало бы любопытство. Но есть странные воспоминания, которые не дают главной героине понять, что же скрывает ее прошлое.

 

"Тьма"

Все начинается с мистического исчезновения. Подростка ищут все, а его друзья настолько обеспокоены инцидентом, что забывают о собственной безопасности. Они окажутся в лесу, который скрывает нечто ужасное. И выжить смогут не все.

 

"Призраки дома на холме"

История создания этого сериала может напугать, особенно когда вы узнаете о ней в начале просмотра первого эпизода. Автор романа, по которому сняли этот триллер, описывал события, которые вспомнил из своего детства. Когда-то он жил в очень жутком доме, там даже погиб человек.

 

"Зло"

А этот сериал понравится всем, кто любит триллеры и детективы. В центре сюжета психолог и журналистка, которые вместе должны расследовать очень мистическое событие. Но сможет ли скептик понять потустороннее?

 

"Темная материя"

Мистический детектив расскажет о мужчине, который окажется в альтернативном мире. Он попадет туда случайно, но сможет ли вернуться к реальной жизни? Главный герой даже не подозревает, какие приключения и опасности его ждут.

 

"Касл-Рок"

Психологический триллер будет держать вас в напряжении с первой серии и до последнего кадра. Сюжет сосредоточен вокруг борьбы тьмы со злом, но вы не сумеете спрогнозировать, чем все это закончится. Готовьтесь удивляться!

 

 

К слову, ранее мы уже называли 12 рождественских фильмов, которые надо посмотреть каждому.

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