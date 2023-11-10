6 серіалів для підлітків, які допомагають дорослішати. Батькам вони теж будуть цікаві

Підлітковий вік - це час змін і випробувань. Підлітки шукають себе, досліджують світ і намагаються зрозуміти, хто вони такі.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує кілька серіалів, що допоможуть юним українцям розібратися у всіх цих питаннях, яким з нами поділилася психолог проєкту "Смілива" від "Фонду Маша" Марина Діденко.
Це молодіжний трилер, у якому зображено реальні проблеми сучасних підлітків: булінг, стосунки з батьками, неприйняття інакшості, самотність. А також небезпеки, які приховує в собі спілкування в мережі.
Реалістичності серіалу додають локації, на яких відбувалися зйомки, - це і звичайні спальні райони Києва, і інтер'єр справжньої школи. Гра молодих акторів не трафаретна, спостерігаючи за ними, ти віриш і співчуваєш їм. Ну, а закручений детективний сюжет тримає в напруженні до останнього!
Кадр з серіалу "Перші ластівки"
Це не продовження першої частини серіалу за розвитком сюжету, але продовження розкриття гостросоціальних тем. Тепер героями є не підлітки, а студенти, кожен з яких має якусь залежність: наркотичну, сексуальну, матеріальну, емоційну тощо.
Серіал "Ведмеже місто" - екранізація однойменного роману шведського письменника Фредеріка Бакмана. Серіал піднімає безліч тем: підліткова криза, сімейні міфи, втрата близької людини, насильство, вибір, шлях до мети, відданість, злочин і покарання та ще багато всього, що не залишає байдужим.
На долю чарівної рудоволосої дівчинки Енн Ширлі випало чимало випробувань, та попри всі життєві негаразди вона знаходить у собі сили вірити в дива, помічати красу навколо та заряджати цим оточуючих! І хоча наша героїня живе наприкінці ХІХ століття, проблеми, з якими вона стикається, на жаль, є актуальними й сьогодні: класова дискримінація, упередження, цькування тощо.
Серіал "Деш і Лілі" - це чарівна романтична історія, яка розгортається на тлі передріздвяного Нью-Йорка. Свою найбільшу мрію - зустріти справжнє чисте кохання - 17-річна авантюристка Лілі втілює в доволі оригінальний спосіб. Вона залишає записник на полиці книжкової крамниці. Його знаходить хлопець, який, на перший погляд, повна протилежність Лілі - дещо цинічний інтелектуал Деш.
Зав’язується цікаве листування, в ході якого з’ясовується, що між героями багато спільного. Серіал сповнений гумору, приємної музики та казкової атмосфери Різдва!
Кадри з серіалу "Деш і Лілі"
Це комедійний серіал про дружбу, перші почуття, прийняття себе і пошук свого місця в цьому світі. І, звісно, про сексуальне виховання. Цей серіал варто подивитися і батькам підлітків, щоб краще розуміти своїх дітей.
Серіали для підлітків, говорить психолог, можуть допомогти їм у цьому, адже вони часто торкаються важливих тем, таких як дружба, любов, сім'я, школа, дорослішання і самоідентифікація.
Та перегляд цих серіалів буде корисним не лише для підлітків, а й для батьків, допоможе їм краще зрозуміти своїх дітей, їхні емоції та поведінку.
"Не всі серіали з нашого списку легкі для перегляду. Але вони можуть бути захопливими, інформативними й надихаючими. Та допомогти підліткам зрозуміти, що вони не самотні зі своїми проблемами, що є люди, які їх розуміють і підтримують", - каже Діденко.
Проєкт "Смілива" навчає дівчат-підлітків відстоювати власні кордони та давати відсіч фізичному і психологічному насильству.
У рамках нього учасниці проходять курс із самозахисту (12 занять) та п’яти групових сесій з психологом.
Сміливості дівчат навчають професійні тренери з самооборони та підліткові психологи, які мають досвід роботи з жертвами будь-якого виду насильства.
Проєкт, що реалізовується "Фондом Маша" за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), розрахований на дівчат віком від 12 до 18 років.
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