6 сериалов для подростков, которые помогают взрослеть. Родителям они тоже будут интересны

"Перші ластівки"

Это молодежный триллер, на котором изображены реальные проблемы современных подростков: буллинг, отношения с родителями, неприятие иначести, одиночество. А также опасности, скрывающие в себе общение в сети.

Реалистичности сериала прибавляют локации, на которых происходили съемки, - это и обычные спальные районы Киева, и интерьер настоящей школы. Игра молодых актеров не трафаретна, наблюдая за ними, ты веришь и сочувствуешь им. Ну а закрученный детективный сюжет держит в напряжении до последнего!

Кадр из сериала "Перші ластівки"

"Перші ластівки. Залежні"

Это не продолжение первой части сериала по развитию сюжета, но продолжение раскрытия остросоциальных тем. Теперь героями являются подростки, а студенты, каждый из которых имеет какую-то зависимость: наркотическую, сексуальную, материальную, эмоциональную и т.д.

"Ведмеже місто"

Сериал "Ведмеже місто" - экранизация одноименного романа шведского писателя Фредерика Бакмана. Сериал поднимает множество тем: подростковый кризис, семейные мифы, потеря близкого человека, насилие, выбор, путь к цели, преданность, преступление и наказание и еще многое, что не оставляет равнодушным.

"Енн"

На долю очаровательной рыжеволосой девочки Энн Ширли выпало немало испытаний, но на все жизненные проблемы она находит в себе силы верить в чудеса, замечать красоту вокруг и заряжать этим окружающих! И хотя наша героиня живет в конце XIX века, проблемы, с которыми она сталкивается, к сожалению, актуальны и сегодня: классовая дискриминация, предубеждение, травля и т.д.

"Деш і Лілі"

Сериал "Деш і Лілі" - это волшебная романтическая история, разворачивающаяся на фоне предрождественского Нью-Йорка. Свою величайшую мечту - встретить настоящую чистую любовь - 17-летняя авантюристка Лили воплощает довольно оригинальный способ. Она оставляет записную книжку на полке книжного магазина. Его находит парень, который, на первый взгляд, полная противоположность Лили - несколько циничный интеллектуал Дэш.

Завязывается интересная переписка, в ходе которой выясняется, что между героями много общего. Сериал полон юмора, приятной музыки и сказочной атмосферы Рождества!

Кадры из сериала "Деш і Лілі"

"Сексуальна освіта"

Это комедийный сериал о дружбе, первых чувствах, принятии себя и поиске своего места в этом мире. И, конечно, о сексуальном воспитании. Этот сериал следует посмотреть и родителям подростков, чтобы лучше понимать своих детей.

В чем "плюсы" этих сериалов

Сериалы для подростков, говорит психолог, могут помочь им в этом, ведь они часто затрагивают важные темы, такие как дружба, любовь, семья, школа, взросление и самоидентификация.

Но просмотр этих сериалов будет полезен не только подросткам, но и родителям, поможет им лучше понять своих детей, их эмоции и поведение.

"Не все сериалы из нашего списка легки для просмотра. Но они могут быть увлекательными, информативными и вдохновляющими. Но помочь подросткам понять, что они не одиноки со своими проблемами, что люди понимают и поддерживают их", - говорит Диденко.

О проекте "Смілива"

Проект "Смілива" учит девушек-подростков отстаивать собственные границы и давать отпор физическому и психологическому насилию.

В рамках него участницы проходят курс по самозащите (12 занятий) и пяти групповых сессий с психологом.

Смелости девушек обучают профессиональные тренеры по самообороне и подростковым психологам, имеющим опыт работы с жертвами любого вида насилия.

Проект, реализуемый "Фондом Маша" при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), рассчитан на девушек от 12 до 18 лет.