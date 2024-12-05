6 рослин, які в грудні варто посадити в теплиці для швидкого врожаю

Грудень не є перешкодою для садівництва, якщо у вас є теплиця. Деякі культури чудово пристосовуються до зимових умов і дають швидкий урожай. Вибір правильних рослин дозволить насолоджуватися свіжими овочами навіть у холодну пору.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує шість рослин, які можна посадити в теплиці в грудні, щоб отримати перший урожай якнайшвидше.

Салати

Листкові салати, такі як латук і рукола, швидко ростуть навіть узимку. Вони чудово витримують прохолоду і починають давати врожай вже через 30-40 днів. Салати потребують регулярного поливу, щоб їх листя залишалося ніжним і соковитим. Ідеальна температура для їх росту - від +8 до +12°C.

Варто уникати прямого контакту листя з ґрунтом, щоб запобігти хворобам. Додаткове підсвічування покращить якість і смак врожаю. Сіяти салати можна кілька разів протягом зими для постійного свіжого врожаю.

Редис

Редис є одним із найбільш популярних зимових овочів завдяки своїй швидкості росту. Уже через 20-25 днів після посіву можна збирати перші хрусткі коренеплоди. Він добре росте за температури +10-15°C і не потребує надмірного освітлення. Для кращого результату обирайте скоростиглі сорти, які добре витримують короткий світловий день.

Редису важливо забезпечити регулярний полив і пухкий ґрунт. Важливо також провітрювати теплицю, щоб уникнути накопичення вологи. Висадка на різних етапах дозволить отримувати врожай поступово.

Редис чудово росте у теплиці (фото: Pixabay.com)

Крес-салат

Крес-салат є однією з найшвидкорослих культур, яка ідеально підходить для зимового вирощування. Вже через 10-15 днів після посіву можна насолоджуватися свіжими листками. Йому потрібна помірна температура близько +10-15°C і регулярний полив для соковитості.

Рослина не вибаглива до освітлення, тому її можна вирощувати навіть у затінених куточках теплиці. Для крес-салату важливо уникати надмірного зволоження ґрунту, щоб запобігти гниттю. Посів можна проводити кілька разів на місяць для безперервного врожаю.

Шпинат

Шпинат чудово росте в умовах з низькою температурою і мінімальною освітленістю. Його можна сіяти в грудні, а вже через 4-5 тижнів отримати перший урожай ніжного листя. Ідеальна температура для шпинату - +5-8°C, тому теплиця не потребує сильного обігріву.

Рослина любить вологу, тому важливо забезпечити регулярний полив, щоб ґрунт не пересихав. Листя шпинату багате на залізо і вітаміни, що робить його незамінним у зимовому раціоні. Додаткове освітлення прискорить ріст і покращить якість листя. Урожай можна збирати поступово, зрізаючи лише дозрілі листочки.

Шпинат - джерело корисних вітамінів (фото: Pixabay.com)

Селера

Селера добре адаптується до зимових умов і повільно росте, але її ніжне листя можна зрізати вже через 30-40 днів. Для вирощування необхідно підтримувати температуру +12-18°C і забезпечити достатнє освітлення. Вона потребує регулярного поливу, але не терпить застою води в ґрунті.

Листкова селера має інтенсивний аромат і є чудовим додатком до зимових страв. Важливо використовувати легкий і добре дренований ґрунт для його посадки. Рослину можна вирощувати як у теплиці, так і на підвіконні. Регулярне підживлення органічними добривами сприяє кращому росту.

Огірки

Деякі скоростиглі сорти огірків можна вирощувати в теплиці навіть узимку. Вони потребують температури +22-25°C і хорошого освітлення для активного росту.

Для посадки краще використовувати пухкий субстрат із додаванням торфу або перегною. Вже через 5-7 днів після посіву з’являються перші сходи, а через 40-50 днів можна збирати перші огірки.

Важливо регулярно поливати рослину теплою водою і підтримувати вологість повітря. Огірки добре реагують на підживлення мінеральними добривами. Щоб забезпечити тривалий урожай, висаджуйте рослини партіями з інтервалом у 2-3 тижні.