Що робити на городі у грудні: сприятливі дні для кожного виду справ

Грудень - не лише місяць святкових приготувань, а й час важливих робіт на городі та в саду. Навіть узимку можна забезпечити догляд за рослинами та підготуватися до нового сезону.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять важливих справ, які варто виконати в грудні, з урахуванням сприятливих дат і корисних порад.

Посів зелені та овочів на підвіконні і в теплиці

Вирощування свіжої зелені взимку дарує вітаміни та свіжість навіть у холодну пору. У теплиці або на підвіконні можна сіяти щавель, шпинат, редиску та салат. Також чудово підходять для вигонки на зелень цибуля, часник і петрушка.

Найкращі дні для таких робіт: 1, 7-8, 15-17, 22-24 грудня. Варто уникати днів молодика (12-14 грудня) та повного місяця (27 грудня).

Щоб забезпечити рівномірний ріст, важливо підтримувати температуру на рівні 18-22 °C та регулярно провітрювати приміщення. Використовуйте підсвітку лампами для додаткового освітлення, особливо в похмурі дні.

Догляд за ґрунтом: розпушування та мульчування

Розпушування ґрунту сприяє насиченню коріння киснем, а мульчування захищає його від морозу. Найкращі дні для цих робіт: 2-3, 4-6, 20-21 грудня. Мульчувати озимі культури варто також у сприятливі дні 22-24 грудня. Уникайте надмірного поливу та хімічних добрив, особливо 12-14 грудня.

Для мульчування підходять органічні матеріали, такі як солома, опале листя чи хвоя, що створюють природний захисний шар. Після розпушування та мульчування збережеться волога в ґрунті, що зменшить ризик перемерзання рослин.

Санітарна обрізка дерев і кущів

Санітарна обрізка дозволяє видалити сухі та хворі гілки, забезпечуючи здоровий ріст дерев навесні. Найсприятливіші дні для обрізки: 4-6, 7-8, 9-11 грудня.

Обрізання дерев варто проводити лише за плюсової температури. Важливо уникати обрізки у дні молодика (12-14 грудня) та повного місяця (27 грудня), щоб уникнути ослаблення рослин.

Для роботи використовуйте добре заточені інструменти, щоб зрізи були гладкими та швидко загоювалися. Після обрізки обробіть місця зрізів садовим варом, щоб захистити їх від інфекцій і морозу.

Підготовка живців для весняного щеплення

Заготівля живців і зимове щеплення забезпечують міцні саджанці. Найкращі дні для цієї роботи: 1, 9-11, 18-19 грудня. Живці варто зберігати у прохолодному місці, щоб вони зберегли життєздатність до весни. У сприятливі дні можна займатися підгортанням снігу до дерев і чагарників для додаткового захисту від морозів.

Для зберігання живців найкраще підходить прохолодне підвальне приміщення або холодильник, загорнувши їх у вологу тканину. Регулярно перевіряйте живці на відсутність гнилі та підтримуйте оптимальний рівень вологості.

Снігозатримання як захист від морозу

Снігозатримання допомагає захистити коріння рослин від морозу та зберегти вологу у ґрунті. Слідкуйте за тим, щоб сніг не ущільнювався занадто сильно, щоб уникнути пошкодження рослин.

Для кращого захисту коренів накладайте сніг навколо дерев і чагарників рівномірним шаром, не допускаючи його ущільнення. Особливо важливо захищати молоді саджанці, обгортаючи їх стовбури та підгортаючи сніг до основи.