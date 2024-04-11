6 речей, які ніколи не можна робити в перший тиждень на новій роботі

Не запізнюйтесь

Загубитися в новій будівлі або недооцінити нову дорогу - це нормально. Однак, якщо ви запізнюєтеся на зустрічі в перший тиждень, то у людей складеться погане перше враження про вас.

Щоб порахувати час, приділіть кілька зайвих хвилин, щоб все правильно оцінити.

Ви всезнайка

Коли ви приходите на нову роботу, то люди оцінюватимуть вашу компетентність та відданість.

Через надмірну впевненість власному досвідові ви здобуде більше ворогів, ніж союзників.

Спочатку добре вивчіть всі робочі моменти, дізнайтеся характери і звички колег, а потім можна буде висловити свою обґрунтовану і конструктивну думку.

Ви також можете продемонструвати, що ви швидко навчаєтесь.

Не дотримуєтеся дрес-коду

Не дотримання дрес-коду також є помилкою, яку не можна допускати.

Якщо ви не знаєте, що краще одягнути, то є довідники для працівників, в яких описується політика дрес-коду. Ви також можете запитати свого нового боса або інших працівників про те, що краще одягати.

Ви пліткуєте

Коли ви приєднуєтеся до компанії, ви також приєднуєтеся до її культури, де можуть бути вороги.

Будьте обережні, щоб не втягуватися в плітки про інших працівників.

Варто пам'ятати, що розводити плітки на новій роботі - справа погана.

Не кажіть про гроші

При знайомстві з новим колективом не розповідайте про обіцяну вам зарплати або про свої заслуги на минулій роботі, інакше ви ризикуєте здатися зарозумілим.

Якщо ви відчуєте, що ваша зарплата не відповідає докладеним зусиллям, обговоріть це виключно з вашим керівником, і краще не відразу, а після випробувального терміну.

Питайте прямо

Ставити запитання в перший робочий день - це правильно, тому що це показує, що ви щиро зацікавлені в новій роботі і готові вчитися.

Якщо ви виявите, що чогось не знаєте, спочатку запитайте своїх колег, а не робіть все навмання.