5 важливих нюансів про призупинення трудового договору, які треба знати всім українцям

Повномасштабна збройна агресія РФ проти України змусила шукати шляхи адаптації до умов війни чи не у всіх сферах нашого життя. Не є виключенням й трудові відносини.

Про те, які 5 важливих нюансів треба знати українцям про призупинення дії трудового договору, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.

Призупинення не дорівнює припиненню трудових відносин

"Призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором", - пояснюють юристи.

У частині 3 статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" зазначено, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Коли можливе призупинення трудового договору

Призупинення можливе лише, якщо роботодавець не може забезпечити працівника роботою і працівник не може її виконувати.

"Так, роботодавцю надано право тимчасово призупинити дію трудового договору з працівником у разі неможливості у зв`язку із військовою агресією проти України забезпечити працівника роботою", - говорять експерти.

Втім, згідно з позицією Верховного Суду, таке право не є абсолютним. Для застосування цієї норми права роботодавець має перебувати в таких обставинах, коли він не може надати працівнику роботу, а працівник не може виконати роботу.

Зокрема, у випадку, якщо необхідні для виконання роботи працівником виробничі, організаційні, технічні можливості, засоби виробництва знищені в результаті бойових дій або їх функціонування з об`єктивних і незалежних від роботодавця причин є неможливим, а переведення працівника на іншу роботу або залучення його до роботи за дистанційною формою організації праці неможливо.

"Тобто сам факт запровадження воєнного стану не є достатньою причиною для призупинення трудового договору з працівником", - наголошують юристи.

Чи зараховується до страхового стажу період призупинення трудового договору не

"Оскільки за період призупинення трудового договору працівнику не виплачується заробітна плата, відповідно у роботодавця немає обовʼязку сплачувати за такого працівника ЄСВ у зв'язку з відсутністю бази нарахування. Як наслідок, цей період до страхового стажу працівника не зараховується", - кажуть експерти.

Чи має право робітник працевлаштуватися за сумісництвом

Загалом, робота за сумісництвом дозволена в будь-який час, за винятком окремих категорій працівників.

"Тут хочеться особливо наголосити, що працівник приватної сфери має право влаштуватися на ще одну роботу, в тому числі на умовах повної зайнятості", - пояснюють юристи.

Така можливість дозволить не тільки забезпечувати себе матеріально, а й накопичувати страховий стаж, що своєю чергою гарантує особі соціальний захист на випадок тимчасової втрати працездатності, безробіття тощо.

Чи можна оскаржити рішення про припинення трудового договору

"Працівник або профспілка за дорученням працівників можуть оскаржити наказ роботодавця про призупинення трудового договору до Держпраці, або його територіального органу, який за погодженням військової адміністрації може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом", - зазначають експерти.

Такий припис є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису.

Також працівник може також оскаржити рішення роботодавця в судовому порядку. Незвернення до Держпраці не є перешкодою для безпосереднього звернення за захистом своїх трудових прав до суду.