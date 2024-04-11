6 вещей, которые никогда нельзя делать в первую неделю на новой работе

Не опаздывайте

Потеряться в новом здании или недооценить новую дорогу - это нормально. Однако, если вы опаздываете на встрече в первую неделю, то у людей сложится плохое первое впечатление о вас.

Чтобы сосчитать время, уделите несколько лишних минут, чтобы все правильно оценить.

Вы всезнайка

Когда вы приходите на новую работу, люди будут оценивать вашу компетентность и преданность.

Из-за чрезмерной уверенности в собственном опыте вы получите больше врагов, чем союзников.

Сначала хорошо изучите все рабочие моменты, узнайте характеры и привычки коллег, а затем можно будет высказать свое обоснованное и конструктивное мнение.

Вы также можете продемонстрировать, что вы быстро учитесь.

Не соблюдаете дресс-код

Не соблюдение дресс-кода также является ошибкой, которую нельзя допускать.

Если вы не знаете, что лучше одеть, то есть справочники для работников, в которых описывается политика дресс-кода. Вы также можете спросить своего нового босса или других работников о том, что лучше надевать.

Вы сплетничаете

Когда вы присоединяетесь к компании, вы присоединяетесь к ее культуре, где могут быть враги.

Будьте осторожны, чтобы не вовлекаться в сплетни о других работниках.

Следует помнить, что разводить сплетни на новой работе - дело плохое.

Не говорите о деньгах

При знакомстве с новым коллективом не рассказывайте об обещанной вам зарплате или о своих заслугах на прошлой работе, иначе вы рискуете показаться высокомерным.

Если вы почувствуете, что ваша зарплата не соответствует прилагаемым усилиям, обсудите это исключительно с вашим руководителем, и лучше не сразу, а после испытательного срока.

Спрашивайте прямо

Задавать вопросы в первый рабочий день - это правильно, потому что это показывает, что вы искренне заинтересованы в новой работе и готовы учиться.

Если вы обнаружите, что чего-то не знаете, сначала спросите своих коллег, а не делайте все наугад.