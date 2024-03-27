6 вещей, которые счастливые пары никогда не делают

В поведении счастливых пар можно проследить определенные закономерности. Наведений ниже список поможет вам не совершать распространенные ошибки и держать отношения в тонусе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Избегайте жестких разговоров

Вместо того чтобы замалчивать свои чувства и избежать жесткого разговора, счастливые пары открыто и честно говорят о болезненных вещах.

Решение этих проблем требует терпения, а также смелости.

Не ведут счет

Семейный терапевт из Майами Аманда Бакеро рассказала, что партнеры тщательно подсчитывают добрые и плохие поступки друг друга.

Счастливые пары осознают, что наградой за честность и открытость есть большее чувство связи и более удовлетворенная совместная жизнь.

В здоровых отношениях оба партнера любят друг друга, потому что они этого хотят, а не потому, что ожидают от другого ответа.

Если возникают проблемы, пара может обсудить это уважительным, а не обвинительным тоном.

Не держат зла

Несчастливые пары постоянно ссорятся и создают дистанцию между собой.

Те, кто имеет крепкие отношения не предполагают негативных намерений и готовы "легко исправлять проблемы".

Эксперты говорят, что трудно быть в отношениях и не совершать ошибок или не причинять боли.

Не обзывают друг друга

Счастливые пары редко или вообще не прибегают к обзыванию, поскольку они понимают, что такое общение приводит к ссорам.

Даже люди в хороших отношениях время от времени испытывают гнев и разочарование. Но их общий взгляд на партнера остается положительным и уважительным.

Не жаловаться на партнера друзьям и родным

Все пары иногда сталкиваются с проблемами, однако это не повод обсуждать свою вторую половинку с посторонними, иначе вы можете потерять доверие партнера.

Если вам что-то не дает покоя, обсудите это с ним. Совместное преодоление трудностей только сблизит вас.

Не сравнивают свои отношения с чужими

Счастливые люди принимают своих вторых половинок такими, какие они есть. Сравнение с другим человеком - не только признак неуверенности в своих отношениях, но и совершенно бесполезное занятие, поскольку выводы зачастую имеют мало общего с реальностью.