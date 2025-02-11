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5 простих способів повернути довіру у стосунках після сварки

Вівторок 11 лютого 2025 20:20
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5 простих способів повернути довіру у стосунках після сварки Як партнерам відновити довіру після сварки (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Сварки бувають навіть у найміцніших парах. Але головне - не хто переміг у суперечці, а як ви відновлюєте довіру після неї. Якщо у ваших стосунках накопичився холод або образи, то потрібно зробити п’ять кроків, які допоможуть повернути емоційну близькість.

Які дії допоможуть вам відновити довіру у стосунках після сварки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Відверто визнайте свої помилки

Якщо ви сказали щось зайве або повелися некоректно - визнайте це. Фраза "Я був/була неправий/-а, мені шкода" може змінити більше, ніж довгі пояснення.

"Але не кажіть цю магічну фразу тільки заради закінчення суперечки. Якщо ви не будете відвертими - ваша половинка це неодмінно відчує", - радить експерт.

Дайте партнеру виговоритися

Навіть якщо вам здається, що він/вона перебільшує або драматизує - дайте можливість висловити все, що на серці.

"Головне - слухати, а не готувати контраргументи в голові", - підказує коуч.

Запитайте: "Що я можу зробити, щоб тобі стало легше?"

Показати, що ви готові виправити ситуацію, - важливий крок до відновлення довіри. Партнер побачить, що вам не байдуже.

Робіть не лише висновки, а й конкретні дії

Обіцянки - це добре, але важливіше їх виконувати. Якщо сварка була через брак уваги - організуйте спільний вечір. Якщо через недовіру - будьте відкритими та відвертими.

Поверніться до близькості

Після сварки буває важко зробити перший крок, але маленькі жести - обійми, легкий дотик, ніжне слово - можуть стати мостом до примирення.

"Головне пам’ятати: у стосунках важливо не уникати конфліктів, а навчитися правильно виходити з них. Конфлікти дуже часто допомагають розв'язати проблему та рухатися далі", - резюмує Віталій Курсік.

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