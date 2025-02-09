Як позбутися ревнощів раз і назавжди? Ці поради психолога реально працюють

Ревнощі - це руйнівний мікс емоцій, який може руйнувати стосунки, знижувати самооцінку та провокувати конфлікти. Часто вони є не наслідком поведінки партнера, а дзеркалом наших власних страхів та невпевненості. Як же позбутися ревнощів раз і назавжди?

Як позбавитися ревнощів раз і назавжди, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

Усвідомте природу ревнощів

Ревнощі виникають через страх втрати, порівняння себе з іншими або невпевненість у власній цінності.

"Задайте собі питання: "Що я боюся втратити?" або "Чому я почуваюся під загрозою?" Це допоможе виявити корінь проблеми", - радить експертка.

Зміцнюйте самооцінку

Люди з високою самооцінкою менше схильні до ревнощів. Займіться розвитком власної особистості: ставте цілі, розвивайте навички, знаходьте джерела радості поза стосунками. Коли ви впевнені у собі, ревнощі втрачають силу.

Навчіться довіряти

Без довіри неможливі здорові стосунки. Якщо у вас є підстави для підозр - говоріть про це відкрито. Якщо ж партнер не дає реальних приводів, але ви постійно відчуваєте тривогу, це сигнал працювати над собою.

Контролюйте уяву

Часто ревнощі виникають не через реальні події, а через сценарії, які ми малюємо у своїй голові.

"Запитайте себе: "Чи є у мене фактичні докази, чи це лише моя фантазія?" Вчіться відрізняти реальність від домислів", - каже психолог.

Працюйте над комунікацією

Відкритість у спілкуванні - найкраща профілактика ревнощів. Говоріть про свої почуття, але без звинувачень. Наприклад, замість "Ти мене не любиш!" скажіть: "Я відчуваю себе непоміченим, коли ти довго не відповідаєш на повідомлення".

Змініть фокус уваги

Чим більше ви зосереджуєтесь на можливій зраді або конкуренції, тим більше створюєте негативний сценарій у своїй голові.

"Перенесіть увагу на власне життя, цілі та захоплення. Коли у вас є насичене життя, менше часу залишається на безпідставні хвилювання", - пояснює експертка.

Ревнощі - це сигнал, який вказує на внутрішні не розв'язані питання. Робота над собою, відкритість у стосунках та розвиток власної особистості допоможуть позбутися цієї руйнівної емоції.

"Пам’ятайте: впевнена в собі людина не боїться втратити, бо знає, що її цінність не залежить від чужої поведінки", - резюмує Наталія Гаріна.