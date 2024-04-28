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6 речей які ніколи не роблять успішні жінки

Які речі ніколи не робить успішна жінка (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Успішна жінка - це не просто два красивих слова, як деякі у нашому суспільстві вважають і досі. Це робота над собою заради результатів, а також відмова від певних установок, слідування правилам і спосіб життя.

Детальніше про те, чого не робить успішна жінка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль психолога Юлії Білої.

Які речі ніколи не робить успішна жінка

Успішна жінка у нашому суспільстві має певний стереотипний образ, звісно, він береться не просто так, адже всі ми бачимо, як описують сильних жінок у серіалах та фільмах, книгах, як про них відгукуються інші люди. 

Але успішна жінка - це насамперед мудра та логічна жінка, яка вміє підлаштовуватися під ситуації, але ніколи не зраджує себе, адже вона себе цінує.

Які речі ніколи не робить успішна жінка (фото: Freepik)

І є такі речі, яких сильна жінка ніколи не стане робити:

  • мудрі та успішні жінки не з'ясовують стосунки, вони нічого не доводять і не змагаються відверто
  • не намагаються перевершити будь-кого, крім самих себе. Де ви бачили королеву, яка пояснювала свою значущість кожному перехожому?
  • ніколи не зраджують собі і ніколи не ставлять себе та свої бажання на другий план
  • не знецінюють себе та свої досягнення. Але вони показують, що з ними не можна грати і окреслюють власні межі
  • не хвалиться своїми успіхами, адже знають собі ціну та свої сильні сторони
  • не пручаються чоловікові, і не витрачають на нього час, якщо він не підходить, щоб потім не шкодувати про стосунки з ним. 

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Жінки