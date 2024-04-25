7 банальних залежностей, які заважають вам стати краще: список
Досить часто різні і дуже банальні залежності заважають нам рухатися вперед та досягати цілей. Але для того, щоб зробити крок вперед, спочатку варто зрозуміти, що саме нас тримає на місці.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Genius.Space в Instagram.
Порівняння себе з іншими
Це призводить до досягнення "не ваших" цілей, що не приносять щастя. Незадоволеності життям і синдрому самозванця, а також до відчуття невпевненості та неповноцінності.
Порада. Додайте просту практику вдячності до своєї рутини. Згадайте усі (навіть маленькі) перемоги дня і похваліть себе.
Звичка здаватися
Надійний спосіб гарантувати собі провал - це здатися. Щоб випередити більшість людей, часто нам достатньо простого терпіння. Удача любить наполегливість і дисципліну.
Порада. Пообіцяйте другові: якщо здаєтесь - віддасте йому 100 доларів чи щось дороге для вас. Це змотивує дотримати обіцянку.
Прокрастинація
Чим довше відкладаєте свої цілі на потім, тим більше віддаляєтесь від них.
Порада. Правило 5-ти хвилин. Якщо хочеться відкласти справу, просто попрацюйте над нею протягом 5-ти хвилин. Найважча частина завдання - побороти свою лінь на початку.
Які залежності заважають вам рости і бути кращими (фото: Freepik)
Зона комфорту
Зона комфорту - це місце, де помирають мрії. Вам не потрібно стрибати зі скелі, але не бійтеся підійти трохи ближче до краю. Вам відкриється ширший горизонт.
Порада. Будьте в зоні комфорту 85% часу, але виходьте з неї на 15%. Це ваш плацдарм росту.
Залежність від телефону
Залежність від телефону небезпечна, це дуже шкідливо для здоров’я, для очей та нервової системи, адже моніторинг підвищує тривожність.
Порада. Дайте спокій телефону за 1 годину перед сном. Не тягніться до нього протягом години після пробудження. Життя зміниться, встигнете більше.
Очікування ідеальних умов, щоб щось почати
У світі точно існує людина, яка быльш кваліфікована, ніж ви, і живе так, як ви не наважуєтесь. Просто тому, що діє.
Порада. Використовуйте правило 70% Джеффа Безоса: дійте, коли у вас є 70% інформації, яка необхідна для старту.
Скиглення
Скарги часто здаються безневинними. Але з часом вони навчать ваш мозок шукати негатив у всьому.
Порада. Носіть гумовий браслет на запʼясті протягом тижня. Кожного разу, коли скаржитесь, натягніть і відпустіть його. Бажання скиглити швидко відпаде.
Раніше ми розповідали, чому ми часто засинаємо під звуки телевізору і не тільки.
Також читайте про 6 видів поведінки, які швидко зруйнують ваші стосунки.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.